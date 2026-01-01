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Ras Al Khaimah, Vereinigte Arabische Emirate

Geheimtipp Ras Al Khaimah Reisen

Ferien im früheren Piratennest

Entdecken Sie das kleine, feine Emirat Ras Al Khaimah, das nördlichste Emirat der Vereinigten Arabischen Emirate. Auf Ihren Ras Al Khaimah Reisen erwartet Sie ein breites Freizeit- und Wellnessangebot in eleganten Hotels der Extraklasse. Buchen Sie Ihre märchenhaften Ferien in einem Hotel aus unserem Programm. Paradiesische Strände, eine rot-leuchtende Wüstenlandschaft und die schroff aufragenden Gipfel des Hajjar-Gebirges erwarten Sie. Die Region beeindruckt mit ihrem Facettenreichtum an antiken Schätzen aus glanzvoller Vergangenheit, arabischer Kultur und orientalischen Traditionen. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten und begeistern

Waldorf Astoria Ras al KhaimahHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Ras al Khaimah
Das Waldorf Astoria Haus besticht durch seine klassische Eleganz, den einzigartigen Waldorf-Service und definiert...
Anantara Mina Ras Al Khaimah ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 219.– / pro Person
Ras al Khaimah
Das Resort ist ein Juwel der Entspannung und des Luxus, das die moderne Eleganz mit der natürlichen Schönheit der...
Waldorf Astoria Ras al KhaimahHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Ras al Khaimah
Das Waldorf Astoria Haus besticht durch seine klassische Eleganz, den einzigartigen Waldorf-Service und definiert...
Anantara Mina Ras Al Khaimah ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 219.– / pro Person
Ras al Khaimah
Das Resort ist ein Juwel der Entspannung und des Luxus, das die moderne Eleganz mit der natürlichen Schönheit der...
The Cove RotanaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Ras al Khaimah
Die terrassenartig angelegte Anlage im Stil eines arabischen Dorfes, mit Zimmern und Villen, befindet sich in einer...
Rixos Al Mairid Ras Al KhaimahHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Ras al Khaimah
Zimmer/Junior Suiten sind auf freistehende zweistöckige Villen mit je 4 Zimmern verteilt. Mehrstöckiges Hauptgebäude...
The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi DesertHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Ras al Khaimah
Das exklusive und luxuriöse Resort auf 500 Hektaren, liegt inmitten der eindrücklichen Wüstenlandschaft des Wadi...
The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Hamra BeachHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Ras al Khaimah
Die exklusive, luxuriöse Anlage liegt auf einer eigenen Landzunge direkt und wird von der bekannten...
InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 92.– / pro Person
Ras al Khaimah
Das InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab Resort & Spa besticht durch seine moderne Eleganz und viel...
Sofitel Al Hamra Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Ras al Khaimah
Die Gebäude des Hotels sind einem alten arabischen Fort nachempfunden. Die Hotelanlage wurde aufwendig und luxuriös...
The Cove RotanaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Ras al Khaimah
Die terrassenartig angelegte Anlage im Stil eines arabischen Dorfes, mit Zimmern und Villen, befindet sich in einer...
Rixos Al Mairid Ras Al KhaimahHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Ras al Khaimah
Zimmer/Junior Suiten sind auf freistehende zweistöckige Villen mit je 4 Zimmern verteilt. Mehrstöckiges Hauptgebäude...
The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi DesertHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Ras al Khaimah
Das exklusive und luxuriöse Resort auf 500 Hektaren, liegt inmitten der eindrücklichen Wüstenlandschaft des Wadi...
The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Hamra BeachHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Ras al Khaimah
Die exklusive, luxuriöse Anlage liegt auf einer eigenen Landzunge direkt und wird von der bekannten...
InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 92.– / pro Person
Ras al Khaimah
Das InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab Resort & Spa besticht durch seine moderne Eleganz und viel...
Sofitel Al Hamra Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Ras al Khaimah
Die Gebäude des Hotels sind einem alten arabischen Fort nachempfunden. Die Hotelanlage wurde aufwendig und luxuriös...
Rixos Bab Al BahrHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Ras al Khaimah
« All Inclusive Only » Resort in den VAE. Auf der Marjan Island in Ras Al Khaimah gelegen, bietet es unter anderem...
Rixos Bab Al BahrHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Ras al Khaimah
« All Inclusive Only » Resort in den VAE. Auf der Marjan Island in Ras Al Khaimah gelegen, bietet es unter anderem...
Rove Al Marjan IslandHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 50.– / pro Person
Ras al Khaimah
Im jungen, frischen, unkomplizierten und angesagten Stil kommt das Rove-Haus daher und liegt direkt am Strand von...
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ab CHF 50.– / pro Person
Ras al Khaimah
Im jungen, frischen, unkomplizierten und angesagten Stil kommt das Rove-Haus daher und liegt direkt am Strand von...
Waldorf Astoria Ras Al Khaimah
Preis auf Anfrage
Ras al Khaimah
Wie ein Palast erscheint das prachtvolle Spa- und Golfresort Waldorf Astoria Ras Al...
Waldorf Astoria Ras Al Khaimah
Preis auf Anfrage
Ras al Khaimah
Wie ein Palast erscheint das prachtvolle Spa- und Golfresort Waldorf Astoria Ras Al...

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