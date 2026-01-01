Das elegante Adults-Only Boutique Hotel, inspiriert von der Schönheit einer griechischen Insel, ist ideal zwischen Dubai und Abi Dhabi gelegen und somit der perfekte Rückzugsort für Ruhesuchende. Arabische Küche wird im «Oia Oasis» Restaurant zum Frühstück, Mittag- und Abendessen Serviert, während das «Thalassa» mit mediterraner Küche am Abend geöffnet ist. Das Hotel bietet einen Infinity Pool, eine VIP Cinema-Lounge und kostenfreies WLAN.

Alle 22 Zimmer und Suiten sind elegant in hellen Farben und mit natürlichen Dekoelementen gestaltet und haben eine Espressomaschine. Die Oia Sea View Zimmer (42qm2) bieten direkten Meerblick und einen Balkon. Die Fira Sea View Zimmer (43qm2) sind im Parterre und haben eine grosse Terrasse mit Meerblick. Direkten Zugang zum Strand und eine private Terrasse bieten die Perissa Sea View Beach Access Zimmer (43qm). Die Royal Santorini Duplex Suiten (255qm) haben zwei Terrassen, Panorama Meerblick, einen begehbaren Kleiderschrank und ein Wohnzimmer. Direkter Zugang zum Pool über eine private Treppe.