Amar Luxury Desert Ecolodge
Abu Dhabi
Beschreibung
Einleitung
Inspiriert von der faszinierenden Anziehungskraft der Wüste verkörpert Amar - was auf Arabisch "Mond" bedeutet - ein ruhiges, exklusives und naturnahes Refugium welches tief eingebettet in der endlosen Wüstenlandschaft liegt und perfekt Luxus, Tradition und Natur in Einklang bringt. Im DAR AL AMAR - Luxury Desert Restaurant, bestehend aus Gemeinschaftstischen und der gemütlichen Sunset Lounge, werden Sie kulinarisch verwöhnt inklusive traditioneller arabischer Musik und versammeln sich nach dem Abendessen um das Lagerfeuer um sich gegenseitig lebendige Geschichten zu erzählen und die ganz spezielle Atmosphäre zu geniessen. WiFi wird nicht angeboten.
Zimmer
Die 10 Deluxe Tents (32 m2), nahtlos in die Landschaft eingebettet und mit natürlichen Materialen ausgestattet sowie modernem orieantalischen Dekor eingerichtet, bieten alle einen spektakulären Panoramblick in die weite Wüstenlandschaft und sind ausgestattet mit privatem Aussenbereich, Badezimmer und begehbarer Dusche, warme/elektrische Beleuchtung, Steckdosen mit USB-Ladefunktion, Mineralwasser sowie Aufhängevorrichtung für Kleider. WiFi wird nicht angeboten. Die Deluxe Premium Tents sind gleich gross bieten jedoch zusätzlich die Lage auf einer erhöhten Düne, privates Frühstück auf dem Zeltdeck sowie frühes Checkin/spätes Checkout.
Unterhaltung
Die Lodge ist als umweltfreundliches Produkt konzipiert und eignet sich nicht für Gäste, die "Party"-Atmosphäre suchen.
Gratis-Sport
Sandboarding, Bogenschiessen.
Kinder
AMAR Kids Club für Kinder von 3-11 Jahren.
ab CHF 538.– / pro Person
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