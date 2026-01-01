Inspiriert von der faszinierenden Anziehungskraft der Wüste verkörpert Amar - was auf Arabisch "Mond" bedeutet - ein ruhiges, exklusives und naturnahes Refugium welches tief eingebettet in der endlosen Wüstenlandschaft liegt und perfekt Luxus, Tradition und Natur in Einklang bringt. Im DAR AL AMAR - Luxury Desert Restaurant, bestehend aus Gemeinschaftstischen und der gemütlichen Sunset Lounge, werden Sie kulinarisch verwöhnt inklusive traditioneller arabischer Musik und versammeln sich nach dem Abendessen um das Lagerfeuer um sich gegenseitig lebendige Geschichten zu erzählen und die ganz spezielle Atmosphäre zu geniessen. WiFi wird nicht angeboten.