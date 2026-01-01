Ajman Reisen
Im Land der Perlentaucher unvergessliche Ferien erleben
Al Zorah Beach Resort
ab CHF 222.– / pro Person
Ajman
Das Hotel befindet sich inmitten des Naturgebiets Al Zorah mit weissem Sandstrand, üppigen Mangrovenwäldern und 1...
Ajman Saray A Luxury Collection Resort
ab CHF 102.– / pro Person
Ajman
Das 5*-Resort im Emirat Ajman besticht mit seiner speziellen Kombination aus Moderne und traditionell arabischen...
Dusit Ajman Resort & Villas
Preis auf Anfrage
Ajman
Komfortable Zimmer und Suiten im mehrstöckigen Gebäude. Grosse, elegante Eingangshalle mit Rezeption, 4 Restaurants...
Fairmont Ajman
Preis auf Anfrage
Ajman
Eines der Aushängeschilder der Fairmont-Gruppe in den VAE verfügt über eine moderne Einrichtung mit eleganten...
Vida Beach Resort Umm Al Quwain
Preis auf Anfrage
Ajman
Modernes, helles und entspanntes Ambiente, das der Marke Vida folgt und gleichzeitig das lokale Erbe und die Kultur...
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