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Ajman, Vereinigte Arabische Emirate

Ajman Reisen

Im Land der Perlentaucher unvergessliche Ferien erleben

Das kleinste Emirat der VAE ist zugleich auch eine Perle an der Westküste. Es handelt sich um ein traumhaftes Ferienziel. Reisende, die auf der Suche nach Entspannung, Luxus und Ruhe sind, sind hier bestens aufgehoben. Die Luxusmetropole Dubai befindet sich nur wenige Kilometer entfernt. Aufgrund der zahlreichen Aktivitäten und Ausflüge, die geboten werden, ist die Freizeitgestaltung immer sehr einfach. Ein Besuch im Ajman Museum ist allerdings ein Muss, Sie erfahren hier sehr viel über die interessante Geschichte des Landes. Für nähere Auskünfte bezüglich Ajman Reisen, können Sie sich gerne an unsere Spezialisten wenden.

Al Zorah Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 222.– / pro Person
Ajman
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Dusit Ajman Resort & VillasHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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