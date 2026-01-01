Die luxuriöse Anlage mit Zimmern und Suiten bietet 7 internationale Restaurants, Lobby Lounge, 2 Bars, 2 Dachterrassen-Pools, gratis Strandzugang beim Yas Beach täglich von 10.00–20.00 Uhr inklusive Shuttleservice und eigenen Yachthafen.

Die Wonderful, Marvelous- und Spectacular-Zimmer sind eingerichtet mit Bad, separater Dusche und WC, Klimaanlage, Minibar, TV, DVD/CD, Telefon, Safe, Fön, Tee- und Kaffeekocher, WiFi kostenfrei. Weitere Suiten bieten noch mehr Platz und Komfort.