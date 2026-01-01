Beschreibung

Einleitung Die in zeitgenössischem Design mit arabischen Elementen gestalteten modernen Zimmer, Suiten und Villen fügen sich gut in die grosszügig gestaltete Resort-Anlage ein. Auf der Landseite wird diese vom Saadiyat Beach Golf Club abgerundet und liegt direkt an einem ca. 9 km langen natürlichen Sandstrand, der zum Baden oder langen Spaziergängen einlädt.



Kulinarisch bieten die Restaurants „The Café" (arabische Spezialitäten mit Nuancen der westlichen Küche kombiniert), „The Park Bar & Grill" (Fleisch- und Fischspezialitäten aus einer Showküche) und das „Beach House" (mediterrane Küche) sowie eine Tea Lounge „The Library" eine abwechslungsreiche Auswahl.



Ein Business-Center, WiFi kostenfrei in allen Hotelbereichen, Tagungsräumlichkeiten sowie ein kostenfreier Parkservice runden das Angebot ab. Des Weiteren organisiert das Hotel auf Wunsch einen Transfer (gegen Gebühr) nach Yas Island (z. B. Ferrari World, Warner Bros. World), oder ins Stadtzentrum.

Angebot Der Atarmia Spa bietet insgesamt 9 grosszügige Behandlungszimmer (drei mit privater Aussenterrasse) sowie eine Entspannungszone auf insgesamt 2 Etagen.

Zimmer Die 306 grosszügig gestalteten Zimmer und Suiten (Grösse variiert je nach gebuchter Zimmerkategorie zwischen 50 m² und 275 m²) sind komfortabel eingerichtet und verfügen alle über einen Balkon oder Terrasse. Zu den Annehmlichkeiten gehören unter anderem ein 24-Stunden Zimmerservice, täglich aktuelle internationale Tageszeitung, Tee- und Kaffeekocher, LED-TV, DVD-Player, iPod-Anschluss, Telefon, Safe, Klimaanlage, Minibar, Fön und WiFi kostenfrei. Alle Badezimmer verfügen über eine grosse freistehende Badewanne und eine separate Regendusche.

Gratis-Sport Fitness-Center, Tennis.

Sport gegen Gebühr 18-Loch Saadiyat Beach Golf Club liegt direkt neben dem Hotel. Zudem sind weitere, attraktive Golfplätze in Abu Dhabi leicht zu erreichen.