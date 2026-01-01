Nurai Island Resort
Abu Dhabi
Beschreibung
Einleitung
Inmitten der natürlichen Schönheit Nurai Islands liegt dieses exklusive Resort mit seinem zeitgenössischen Stil, welches auch höchsten Ansprüchen genügt, und mit dem Schnellboot von der Begrüssungslounge auf der benachbarten Saadiyat Island bestens zu erreichen ist (1x pro Stunde Shuttle-Service mit dem Schnellboot zum Festland und zurück, nachts auf Anfrage). Insgesamt 4 Restaurants (unter anderem internationale, mexikikanische, Seafood/libanesisch, italienisch), Boutique/Shop, Spa, Swimmingpool, Kids Club, Fitness Center, Bibliothek/Gesellschaftsspiele, DVD-/X-Box-Verleih und WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.
Angebot
Nurai Spa mit verschiedenen Massagen und Beauty-Anwendungen.
Zimmer
Die hellen, einladenden Beach Villen (250 m² inkl. Aussenfläche) mit offenem Schlaf- und Wohnbereich bieten alle einen Privatpool mit grosszügiger Terrasse und direktem Zugang zum Strand, luxuriöses Marmorbadezimmer mit freistehender Badewanne und separater Regendusche sowie «Hermes»-Pflegeprodukte, «Bose»-Entertainment-System, TV, Telefon, Tee- und Kaffeekocher, Minibar, ausgewählte Snacks, 24h Butlerservice (Wasser- und Estate Villen), Fön, Bügeleisen- und Brett, Safe und WiFi kostenfrei. Ebenfalls werden 2 Bedroom Beach Houses (180 m2 mit 2 Schlafzimmern), 2 Bedroom Pool Houses (200 m² mit 2 Schlafzimmern) für bis zu 4 Erw.
u. 2 Ki. bis 12 J., Wasser Villen (950 m2 mit 4 Schlafzimmern) für bis zu 8 Pers. und noch exklusivere Estate Villen (1700 m² mit 6 Schlafzimmern) für bis zu 12 Pers. angeboten.
Unterhaltung
Pool Bar, Beach Club.
Gratis-Sport
Fitness-Center.
Sport gegen Gebühr
Wassersport (unter anderem Stand-up-Paddleboarding, Windsurfen, Kayak), Yoga, Pilates.
Kinder
Kids Club «Petit Z» (4-12 J.).
Preis auf Anfrage
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