Die hellen, einladenden Beach Villen (250 m² inkl. Aussenfläche) mit offenem Schlaf- und Wohnbereich bieten alle einen Privatpool mit grosszügiger Terrasse und direktem Zugang zum Strand, luxuriöses Marmorbadezimmer mit freistehender Badewanne und separater Regendusche sowie «Hermes»-Pflegeprodukte, «Bose»-Entertainment-System, TV, Telefon, Tee- und Kaffeekocher, Minibar, ausgewählte Snacks, 24h Butlerservice (Wasser- und Estate Villen), Fön, Bügeleisen- und Brett, Safe und WiFi kostenfrei. Ebenfalls werden 2 Bedroom Beach Houses (180 m2 mit 2 Schlafzimmern), 2 Bedroom Pool Houses (200 m² mit 2 Schlafzimmern) für bis zu 4 Erw.

u. 2 Ki. bis 12 J., Wasser Villen (950 m2 mit 4 Schlafzimmern) für bis zu 8 Pers. und noch exklusivere Estate Villen (1700 m² mit 6 Schlafzimmern) für bis zu 12 Pers. angeboten.