Sir Bani Yas Reisen
Ferien auf der Abenteuerinsel
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Anantara Desert Islands Resort & SPA
ab CHF 132.– / pro Person
Sir Bani Yas
Die Anlage mit 64 Zimmern, Suiten und Poolvillen liegt im Nordwesten der Insel, direkt am Strand. Zum Angebot gehört...
Anantara Al Yamm Villa Resort
ab CHF 308.– / pro Person
Sir Bani Yas
Die luxuriösen Villen mit traditionellen Elementen eines arabischen Fischerdorfs passen perfekt in die wilde Natur...
Anantara Al Sahel Villa Resort
ab CHF 283.– / pro Person
Sir Bani Yas
Inmitten der rauen und wilden Landschaft sind die Villen ideal eingebettet, wobei Sie mit etwas Glück die wilden...