Sir Bani Yas ist eine Insel, die rund 250 Kilometer von Abu Dhabi entfernt liegt. Neben der einzigartigen Naturlandschaft gibt es ein umfangreiches Freizeitangebot für Touristen. Selbstverständlich eignet sich Sir Bani Yas auch für erholsame Badeferien mit der gesamten Familie. Von komfortablen Mittelklassehotels bis hin zu Luxusunterkünften ist alles zu finden. Sir Bani Yas bietet eine aufregende Unterwasserwelt, die beim Schnorcheln oder Tauchen erkundet werden kann. Sollten Sie Hilfe bei der Ferienplanung oder bei der Hotelauswahl benötigen, können Sie sich natürlich jederzeit an unsere Spezialisten für VAE Reisen wenden.