Conrad Abu Dhabi Etihad Towers
Abu Dhabi
Beschreibung
Einleitung
Das stylische, kosmopolitische Hotel liegt zu der einen Seite an der bekannten Corniche und zur anderen zum Meer hin und verfügt über 3 Swimmingpools, Privatstrand, 8 Restaurants (u.a. international, italienisch, libanesisch, japanisch, Latin American, Grill House, Tapas), 2 Bars, Lounge, Café, Aussichtsplattform auf der 74. Etage sowie mehr als 35 Boutiquen.
Angebot
Conrad Spa mit AMRA Produkten und 13 Behandlungsräumen.
Zimmer
Die 576 Zimmer, Suiten und Apartments sind mit der modernsten Technik ausgestattet und bieten einen atemberaubenden Meerblick an. Die Superior (40 m2), Deluxe (50 m2) und Grand Premier Rooms with Sea View (60 m2) bieten WiFi kostenfrei, Tee- und Kaffeekocher (Nespresso) und Media Hub Docking Station für iPod/MP3. Die Club Zimmer (45-50 m2) sowie Junior Suiten (45-60 m2) bieten zusätzlich den Zugang zur Club Lounge auf der 45. Etage. Zudem bietet das Hotel verschiedene, weitere Suite-Kategorien sowie Studios u. Apartments.
Gratis-Sport
Fitnesscenter.
Preis auf Anfrage
Loading map...