Knecht Reisegruppe Gütesiegel
arabien Reisen Gütesiegel
arabienreisen
Saadiyat Island, Vereinigte Arabische Emirate

Saadiyat Island Reisen

Luxusoase für Feriengäste, die Entspannung suchen

Die Insel des Glücks – Saadiyat Island! Der Name ist hier auf alle Fälle Programm, es gibt auf Saadiyat Island eine Vielzahl an Luxushotels und eine unberührte Naturlandschaft. Direkt vor der Küste Abu Dhabis finden Sie dieses Ferienparadies, das zwar nur 27 Quadratkilometer gross ist, aber eine Menge zu bieten hat. Verbringen Sie einige erholsame Ferientage am Indischen Ozean und baden Sie im warmen Wasser. Mit etwas Glück sehen Sie kleinen Karettschildkröten beim Schlüpfen zu. In den Mangrovenwäldern sind zahlreiche Vogelarten beheimatet. Unsere Spezialisten beraten Sie jederzeit zu Saadiyat Island Reisen.

St. Regis Saadiyat Island Resort Abu DhabiHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Abu Dhabi
Die äusserst grosszügige, edle, zeitgemässe und im mediterranen Stil gehaltene Anlage versprüht mit ihren natürlichen...
Jumeirah Saadiyat Island ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Abu Dhabi
Das Resort liegt direkt am kilometerlangen, wunderschönen, naturbelassenen und flach abfallenden Sandstrand von...
Saadiyat Rotana Resort & Villas - Abu DhabiHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 193.– / pro Person
Abu Dhabi
Die übersichtliche, halbrunde Anlage mit relativ kurzen Laufwegen, bietet alles was erholsame, gelungene Strandferien...
Park Hyatt Abu Dhabi Hotel & Villas
Preis auf Anfrage
Abu Dhabi
Direkt am circa 9 km langen geschützten natürlichen Sandstrand auf Saadiyat Island, liegt das Park Hyatt Abu Dhabi...
St. Regis Saadiyat Island Resort Abu Dhabi
Preis auf Anfrage
Abu Dhabi
Riesige Zimmer, eine noch grössere Pool-Landschaft, ein eigener Gary Player-Golfplatz direkt am Strand und wirklich...

Ferien mit Kindern

Hier finden Sie alle kinderfreundlichen Hotels

Formel 1

Die Ferrari World und das spektakuläre Rennen erleben

Honeymoon VAE

In den Luxushotels der Emirate romantische Flitterwochen verbringen

Safaris in der Wüste

Rundreisen durch die beeindruckende Wüstenlandschaft der Emirate

Yas Island

Ein Abstecher auf die Trauminsel sorgt für Spass

Reiseinformationen

Nützliche Tipps und alles über die Vereinigten Arabischen Emirate

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Arabien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren