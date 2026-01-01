Hatta befindet sich rund 100 Kilometer südöstlich der Stadt Dubai. Durch die Höhenlage bedingt herrscht in Hatta ein gemässigteres Klima als in Dubai. Auf einer Anhöhe befindet sich das alte Dorf Hatta. Da stehen rekonstruierte Gebäude aus dem historischen Alltag. Ebenfalls zu sehen ist die traditionelle Wasserversorgung. Kontaktieren Sie für Informationen unsere Spezialisten.