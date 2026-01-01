Das im zeitgenössisch, modernem Stil gehaltene Hotel verfügt über 369 luxuriöse Zimmer und Suiten. 8 Restaurants und Bars, Rezeption, Fitness-Center, 2 Pools (1 Aussenpool mit olympischen Massen und 1 Pool mit Schatten spendender Überdachung besonders für Kinder) sowie WiFi kostenfrei.

Die modern und hell gehaltenen Fairmont Zimmer mit Stadtsicht (45 m²) bieten genügend Raum um sich Wohl zu fühlen. Die Fairmont View Zimmer (45 m²) verfügen zudem über die wunderbare Aussicht auf den Creek sowie die nahe gelegene, weltberühmte Sheikh Zayed Moschee. Die Fairmont Gold und Fairmont Gold View Zimmer (45 m2), bieten zusätzlich Zugang zur Fairmont Gold Lounge. Alle Zimmer verfügen über TV, WiFi kostenfrei, Telefon, Safe, Bademantel, Hausschuhe, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Fön, Bügelbrett, Adapter und internationale Zeitungen auf Anfrage.