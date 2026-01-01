Die Anlage im arabischen Stil beherbergt total 214 Zimmer, Suiten und Villas sowie 161 Apartments. Zum Angebot gehören diverse Restaurants und Bars, Rezeption, Chi-Spa mit Schönheitssalon, 5 Pools, eigener kleiner Souk, Business-Center und ein Konferenzzentrum. Die grosse Anlage ist durch einen Wasserweg verbunden, der mit kleinen Booten (Abras) befahren wird.

Die Deluxe Zimmer sind mit mindestens 45 m2 sehr geräumig, geschmackvoll und luxuriös ausgestattet, alle Zimmer mit Sicht auf den Creek. Bad, separate Dusche und WC, Fön, Klimaanlage, Minibar, TV, DVD-Player, Safe, Telefon, WiFi kostenfrei, Tee- und Kaffeekocher, Alle Zimmer bieten Balkon oder Terrasse. Die Studios mit kleiner Küche, sind mit mindestens 60 m2 noch grösser und ideal für Familien. Die Premierzimmer haben die gleiche Ausstattung wie die Deluxe Zimmer, sind aber 67 m2 gross, mit zusätzlichem Arbeitsbereich und begehbarem Kleiderschrank.