Beschreibung

Einleitung Palastähnliches Hauptgebäude und 2 Seitenflügel in der 85 Hektar grossen Gartenlandschaft mit 1,3 km Privatstrand. Beeindruckende Eingangshalle mit Rezeption, 346 Zimmer und Suiten in den Seitenflügeln sowie 48 Palace Suiten im Palastteil. 14 Restaurants/Bars sorgen für die kulinarische Abwechslung. Diverse Boutiquen, Coiffeur- und Schönheitssalon, Spa und 2 Fitness-Center, 2 grosse Poollandschaften, ein Auditorium für 1200 Personen, Ballroom mit 2146 m2 Fläche und ein Business-Center gehören ebenfalls zum Angebot.

Angebot Spa mit den verschiedensten Massagen, Gesichts- und Körperbehandlungen, Sauna, Hammam und Jacuzzi.

Zimmer Alle Zimmer sind sehr geräumig (55 m2) und äusserst luxuriös und zeitgemäss eingerichtet. Auch hier wurden nur die feinsten Materialien verwendet. Die Zimmer bieten Balkon oder Terrasse (Stadt-, Garten- oder Meersicht), Klimaanlage, Bad, separate Dusche, WC, Fön, Plasma TV, WiFi kostenfrei, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Safe, Direktwahltelefon, Arbeits- und Sitzecke. Die Suiten (110 – 470 m2) sind noch luxuriöser und opulenter ausgestattet, zusätzlich mit Wohnzimmer und bieten eine spektakuläre Aussicht sowie 24h Butler-Service.

Unterhaltung Diverse Bars, gelegentlich Konzerte und Shows.

Gratis-Sport 2 Fitness-Center, Swimmingpools, Tischtennis, Beachvolleyball, Tennis, Badminton, Standup Paddling, Kayak.

Sport gegen Gebühr Windsurfen, Segeln.