Mit 172 Zimmern verhältnismässig kleines, persönliches Hotel im zeitgenössischen Stil inmitten des Abu Dhabi Golf Club. Internationales Buffet-Restaurant, italalienisches Restaurant, Café, Sports Lounge, Cocktail Lounge, 2 Swimmingpools und Concierge, gehören unter anderem zum Hotel, kostenfreier Strand-Zugang beim Saadiyat Beach Club inklusive Shuttle-Service und WiFi kostenfrei.

Die im modernen Stil gehaltenen Zimmer und Suiten bieten alle den Blick in Richtung Golfplatz. Die Deluxe Zimmer (45 m2) liegen alle auf der 1. Etage und bieten einen Balkon, Bad, Dusche, Tee- und Kaffeekocher (Nespresso), WiFi kostenfrei, Media Hub, täglich Tageszeitung, 2 Flaschen Mineralwasser pro Tag. Die gleich grossen Premium Deluxe Zimmer liegen alle auf Parterre-Ebene und bieten Terrasse sowie direkten Zugang zum Golfplatz.