Die von regionalen Traditionen inspirierten Superior- und Deluxe Resort Zimmer (45 m2) bieten Sicht auf das Resort und die Deluxe Pool / Desert View Zimmer (45 m2) Pool- und/oder Wüstensicht, sind mit der aktuellsten Technik ausgestattet und bieten Tee- und Kaffekocher (Kapselmaschine), Minibar, TV, iPod/iPhone Docking Station, Bügelstation, Fön, begehbarer Kleiderschrank, Haarstyling-Geräte, und WiFi kostenfrei. Die 1- und 2 Bedroom Suiten (95 resp.

230 m2, mit separatem Wohnzimmer) sowie die 1- und 2 Bedroom Pool Villen (125 resp. 250 m2, jeweils mit privatem Plunge Pool) sind ebenfalls stilvoll eingerichtet und bieten alle Sicht auf die Wüste sowie noch mehr Platz und Privatsphäre.