Al Wathba, a Luxury Collection Desert Resort & Spa, Abu Dhabi
Abu Dhabi
Beschreibung
Einleitung
Hochwertiges Wüstenresort mit insgesamt 6 Restaurants und Bars ("Bait Al Hanine" int., "Terra Secca" ital., "Al Mabeet Desert Camp" arab. mit orientalischem Unterhaltungsprogramm, "Panache" Pool Bar, "Hayaakom" Lobby Lounge, "Al Masayan" Rooftop Bar), 1000 m2 grosser Swimmingpool inkl. Kinderpool, täglich Abends Falkenshow sowie WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.
Angebot
Spa mit 13 Behandlungsräumen, Hammams, Saunas, Whirpools, Dampfbad, Kristallsalzraum, Schneehöhle sowie heisse und kalte Tauchbecken.
Zimmer
Die von regionalen Traditionen inspirierten Superior- und Deluxe Resort Zimmer (45 m2) bieten Sicht auf das Resort und die Deluxe Pool / Desert View Zimmer (45 m2) Pool- und/oder Wüstensicht, sind mit der aktuellsten Technik ausgestattet und bieten Tee- und Kaffekocher (Kapselmaschine), Minibar, TV, iPod/iPhone Docking Station, Bügelstation, Fön, begehbarer Kleiderschrank, Haarstyling-Geräte, und WiFi kostenfrei. Die 1- und 2 Bedroom Suiten (95 resp.
230 m2, mit separatem Wohnzimmer) sowie die 1- und 2 Bedroom Pool Villen (125 resp. 250 m2, jeweils mit privatem Plunge Pool) sind ebenfalls stilvoll eingerichtet und bieten alle Sicht auf die Wüste sowie noch mehr Platz und Privatsphäre.
Unterhaltung
"Al Masayan" Rooftop Lounge.
Gratis-Sport
Fitness-Center mit Technogym-Geräten, Yoga Pavillion (mit Instruktor/in gegen Gebühr).
Sport gegen Gebühr
U.a. Fat Bike Touren, Bogenschiessen, geführte Wanderungen, Pferde-, Pony- und Kamelreiten.
Preis auf Anfrage
Loading map...