The Ritz Carlton Abu Dhabi
Abu Dhabi
Beschreibung
Einleitung
Das Hotel liegt innerhalb einer grosszügigen Anlage mit dem Meeresarm auf der einen und der imposanten Sheikh Zayed Moschee auf der anderen Seite. Privatstrand, 1 Adult-only Swimmingpool, 8 Restaurants, Café, Lounge und Bar gehören ebenfalls zum Angebot der luxuriösen Anlage. WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.
Zimmer
Die Zimmer und Suiten, allesamt mit eigenem Balkon und Blick auf den Garten oder das Resort, sind in einer Kombination von cremig-beigen Farben und dunklen, edlen Hölzern gehalten. Bad, Dusche/WC, Bademantel, Hausschuhe, Fön, TV, WiFi gegen Gebühr, Safe, Kaffeemaschine, Teekocher, Minibar, gratis Lederschuh-Putzservice 1x pro Tag und 2 x pro Tag Zimmerservice gehören unter anderem zur Ausstattung/ Service der Deluxe-Zimmer (42 m2), Executive Suiten mit separatem Wohnzimmer (85 m2) und Garden Suites sowie Garden Houses (90 resp.
130 m2). Die Club-Zimmer (42 m2) bieten zusätzlich den Zugang zur Club-Lounge mit 5 Mahlzeiten-Präsentationen und ausgewählten alkoholischen Getränken von 12.00 - 22.00 Uhr sowie WiFi kostenfrei.
Unterhaltung
Lounge, Bars.
Gratis-Sport
Fitness-Center.
Kinder
Kids Club, Kinderspielplatz.
Preis auf Anfrage
Loading map...