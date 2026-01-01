Die Zimmer und Suiten, allesamt mit eigenem Balkon und Blick auf den Garten oder das Resort, sind in einer Kombination von cremig-beigen Farben und dunklen, edlen Hölzern gehalten. Bad, Dusche/WC, Bademantel, Hausschuhe, Fön, TV, WiFi gegen Gebühr, Safe, Kaffeemaschine, Teekocher, Minibar, gratis Lederschuh-Putzservice 1x pro Tag und 2 x pro Tag Zimmerservice gehören unter anderem zur Ausstattung/ Service der Deluxe-Zimmer (42 m2), Executive Suiten mit separatem Wohnzimmer (85 m2) und Garden Suites sowie Garden Houses (90 resp.

130 m2). Die Club-Zimmer (42 m2) bieten zusätzlich den Zugang zur Club-Lounge mit 5 Mahlzeiten-Präsentationen und ausgewählten alkoholischen Getränken von 12.00 - 22.00 Uhr sowie WiFi kostenfrei.