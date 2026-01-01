Fujairah Hotels und Unterkünfte
Ein Traumziel für Taucher - Fujairah
Address Fujairah Beach Resort
Preis auf Anfrage
Fujairah
Am Fusse des majestätischen Hajar-Gebirges gelegen, bietet das stillvolle und moderne Resort Privatstrand, Poolanlage...
Fujairah Rotana Resort & Spa
ab CHF 169.– / pro Person
Fujairah
Zimmer und Suiten verteilen sich auf das Hauptgebaeude und die Nebengebäude im Kolonial-Stil, eingebettet zwischen...
Fairmont Fujairah Beach Resort
Preis auf Anfrage
Fujairah
Das im Boutique-Stil gehaltene Hotel liegt in einem versteckten Tal inmitten des mächtigen Hajar-Gebirges in der...
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