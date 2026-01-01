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Fujairah, Vereinigte Arabische Emirate

Fujairah Hotels und Unterkünfte

Ein Traumziel für Taucher - Fujairah

Die schillernde Unterwasserwelt rund um Fujairah ist so atemberaubend, dass Taucher aus aller Welt diesen Ort sehr gerne aufsuchen. Fujairahs Tauchgebiete wie die Martini Rocks und die Sharm Rocks sind bekannt für eine spektakuläre Artenvielfalt und einfache Zugangsmöglichkeiten. In der Umgebung beeindruckender Korallenriffe erwarten Sie so schön anzusehende Meeresbewohner wie Barrakudas, Rotfeuerfische und Schildkröten. Neben den grandiosen Tauchgebieten bietet Fujairah aber auch herrliche Landschaften, weitläufige Strände und interessante Bauwerke und Moscheen. Um unvergessliche Tauchferien der Extraklasse zu verbringen, sollten Sie noch heute unsere Spezialisten für Fujairah kontaktieren.

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Preis auf Anfrage
Fujairah
Am Fusse des majestätischen Hajar-Gebirges gelegen, bietet das stillvolle und moderne Resort Privatstrand, Poolanlage...
Fujairah Rotana Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 169.– / pro Person
Fujairah
Zimmer und Suiten verteilen sich auf das Hauptgebaeude und die Nebengebäude im Kolonial-Stil, eingebettet zwischen...
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Fujairah
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