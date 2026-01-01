Shamwari Sindile Lodge
Shamwari Game Reserve
Beschreibung
Einleitung
Ein malariafreies 25 000 ha grosses Game Reserve, das mit seiner vielfältigen Pflanzen-, Vogel- und Tierwelt seine Besucher auf höchstem Niveau verwöhnt und ihnen eines der besten Safarierlebnisse am östlichen Kap bietet.
Lage
Das Shamwari Private Game Reserve liegt ca. 90 Minuten von Gqeberha (Port Elizabeth) entfernt. Das Reservat bietet luxuriöse Unterkünfte, erstklassige Safari-Erlebnisse und die Möglichkeit, tief in die Schönheit und den Reichtum des südafrikanischen Buschs einzutauchen. Nach einer Reise entlang der Garden Route ist dies ein gelungener Abschluss.
Angebot
Alle Unterkünfte des Shamwari Private Game Reserves bieten am Morgen und späten Nachmittag spannende Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug an. Zu dieser etwas kühleren Tageszeit sind die Tiere am aktivsten und Sie erhalten einen perfekten Blick auf die hier heimische Tierwelt. Begleitet von ausgebildeten Guides erfahren Sie viele interessante Details über die Region, Tier- und Pflanzenwelt. Des Weiteren können Sie an begleiteten Buschwanderungen teilnehmen.
Bei dieser Aktivität legt man das Augenmerk auf die kleineren Tiere und auf die Pflanzenwelt. Erfahren Sie, wie man Spuren liest und mit welchen Pflanzen sich früher die lokale Bevölkerung gesund gepflegt hat. Auch Vogelliebhaber kommen im Shamwari nicht zu kurz. Eine grosse Vielfalt ist im Eastern Cape heimisch und leuchtet je nach Tageszeit und Sonneneinstrahlung in allen Farben. Zusätzlich können Sie das Shamwari Rehabilitations Zentrum besuchen.
Shamwari setzt sich für die Natur und Tiere im Reservat ein. Das Team rehabilitiert kranke, verletzte und verwaiste Tiere und entlässt sie nach deren Genesung wieder in die freie Natur.
Zimmer
Im Spa können Sie sich verwöhnen und den Alltag hinter sich lassen. Die 9 Zeltsuiten sind mit Klimaanlage, Aussendusche, Kamin und Swarovski-Ferngläser ausgestattet. Die private Terrasse mit heizbarem Plungepool und Loungebereich bietet ein Paradies für entspannte Momente. Bei allen Suiten wird ein Butler-Service angeboten.
Auch diese äusserst luxuriöse Lodge gehört zur Shamwari Game Reserve Familie. Die Gäste werden von einem spektakulären Panoramablick über den Bushman’s Fluss und die Ebene begrüsst. Dank der einmaligen Lage fühlt man sich in völliger Abgeschiedenheit von der Aussenwelt und fühlt sich vom ersten Moment an entspannt. Das Haupthaus, ein architektonisches Schmuckstück, bietet den Gästen eine Bar mit Lounge und Kamin, eine grosszügige Terrasse mit Feuerstelle sowie eine Boma, wo die Mahlzeiten unter freiem Himmel serviert werden.
Im Spa können Sie sich verwöhnen und den Alltag hinter sich lassen. Die 9 Zeltsuiten sind mit Klimaanlage, Aussendusche, Kamin und Swarovski-Ferngläser ausgestattet. Die private Terrasse mit heizbarem Plungepool und Loungebereich bietet ein Paradies für entspannte Momente. Bei allen Suiten wird ein Butler-Service angeboten.
Ganz besonders für Familien geeignet ist Sarili. Diese nur exklusiv buchbare Lodge verfügt über 6 Suiten. Für die kleinen Gäste werden Kindermenüs und spezielle Safari- Programme angeboten.
Der Spielplatz der Riverdene Family Lodge darf ebenfalls von den kleinen Gästen benutzt werden. Der beheizbare Pool lädt zu erholsamen Stunden ein. Das grosszügige Deck hat einen schönen Blick auf den umliegenden Busch und den Fluss. Die Suiten verfügen alle über Klimaanlage, Swarovski-Ferngläser sowie eine private Terrasse. Zusätzlich wird ein Butler-Service angeboten.
Tipp vom Spezialisten
Erleben Sie einen einmaligen Aufenthalt mit Ihrer Familie in der Riverdene Family oder Sarili Lodge. Das Kids on Safari Programm wird die kleinen Gäste unterhalten und Ihnen auf spielerische Art und Weise lernen Sorge zur Natur zu tragen.
Preis auf Anfrage
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