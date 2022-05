Etwas westlich des weltberühmten Krüger Nationalparks, befindet sich das Reservat Sabi Sand Game Reserve, in dem sich auch anspruchsvollste Gäste sehr wohlfühlen. Viele luxuriöse Unterkünfte sorgen dafür, dass Sie dort in einem sehr stilvollen Rahmen logieren können und es Ihnen an nichts fehlt. Besonders bekannt ist dieses Reservat für die gute Möglichkeit dort auf die sogenannten «Big Five», bestehend aus Elefant, Büffel, Nashorn, Leopard und Löwe zu treffen. Lassen Sie sich auf ein aussergewöhnliches Abenteuer ein und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten.