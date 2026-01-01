Beschreibung

Einleitung Die drei Lodges der Dulini Collection stehen für höchste Qualität und persönlichen Service. Das Gebiet eignet sich ideal als Ausgangspunkt für Safaris und um die «Big 5» der Tierwelt aus nächster Nähe zu erleben.

Lage Die drei Lodges der Dulini Collection liegen im Herzen des Sabi Sand Nature Reserves in der Nähe des bekannten Krüger Nationalparks. Das Gebiet ist in ca. 6 Fahrstunden von Johannesburg aus erreichbar.

Angebot Auf dem rund 10 000 ha grossen Gebiet stehen Ihnen drei Lodges zur Auswahl. Wählen Sie die luxuriöse Leadwood Lodge, die elegante Dulini Lodge oder die einzigartige River Lodge. Alle Unterkünfte bieten Eleganz, eine private Atmosphäre und zugleich traditionelles, afrikanisches Flair. Alle Lodges bieten WIFI. Mit verschiedensten Köstlichkeiten und einer exzellenten Weinauswahl bieten die Lodges Gastronomie vom Feinsten. Auf dem Deck des Hauptgebäudes, in Ihrer Suite, unter dem alten Jackalberry Tree oder inmitten der Buschlandschaft servieren Ihnen die Lodges köstliche Gerichte.



Mit gut ausgebildeten Ranger unternehmen Sie am frühen Morgen und am späten Nachmittag Pirschfahrten oder Buschwanderungen. Die Region Sabi Sand ist bekannt für hervorragende Tierbeobachtungen.