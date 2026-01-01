Ulusaba Rock Lodge
Sabi Sands
Beschreibung
Einleitung
Das Ulusaba Game Reservat gehört zu der «Virgin Limited Edition», einer Gruppe aus erstklassigen Hotels und Lodges von Sir Richard Branson.
Lage
Das private Reservat ist 13 500 ha gross und liegt im westlichen Teil des Sabi Sand Wildreservates. Die Fahrdistanz von Johannesburg beträgt ca. 6 Stunden.
Angebot
Auf dem Gelände des Reservates gibt es 3 verschiedene Lodges. Jeweils am frühen Morgen und am späteren Nachmittag geht es auf die Suche nach der Tierwelt Südafrikas. Bei Interesse werden zusätzlich kurze Buschwanderungen angeboten. Alle 3 Lodges verfügen über einen Pool sowie ein kleinen Wellness- und Fitnessbereich. WIFI ist verfügbar.
Zimmer
Die Ulusaba Rock Lodge liegt hoch oben auf einem Hügel mit atemberaubender Aussicht auf die darunterliegende Savanne. Es gibt 8 Zimmer in der Rock Lodge inklusive einer Master Suite, den Makwela Suiten, den Rock Cliff Zimmern sowie einer Two-Bedroom Rock Suite. Einige der Zimmer und Suiten verfügen über einen privaten Plungepool. In der Rock Lodge sind Familien herzlich willkommen, es werden spezielle Kinderprogramme angeboten.
Preis auf Anfrage
Loading map...