Leopard Hills Private Game Reserve
Sabi Sands
Beschreibung
Einleitung
Erleben Sie einen Safari-Aufenthalt der besonderen Art in dieser eleganten Luxus-Lodge inmitten schöner Natur. Geniessen Sie absolute Privatsphäre und Ruhe in der Lodge zwischen den Wildbeobachtungsaktivitäten.
Lage
Das Leopard Hills Private Game Reserve in Südafrika liegt im Sabi Sand Reservat, das direkt an den Krüger Nationalpark angrenzt. Zwischen beiden Gebieten gibt es keine Zäune, sodass die Tiere frei hin und her wandern können. Die gemütliche und rustikale, aber ausgesprochen luxuriöse Leopard Hills Lodge, liegt auf einem kleinen Hügel mit einem atemberaubenden Ausblick auf das umliegende Buschland und den Fluss. Direkt unterhalb einer grossen Aussichtsterrasse, am Fusse des Hügels, befindet sich ein Wasserloch, welches von zahlreiche Tieren besucht wird.
Angebot
Für den Bau der Lodge wurden sehr viele Naturmaterialien verwendet und mit afrikanischen Elementen stilvoll kombiniert. Leopard Hills passt sich hervorragend in die umliegende Landschaft ein und bietet ein unvergessliches Safarierlebnis kombiniert mit Exklusivität und Luxus.
Weiter bietet das Hauptgebäude einen Speiseraum, ein grosses Aussichtsdeck und einen Pool, eine gemütliche Lounge mit Bar, eine Bibliothek mit WIFI, einen kleinen Souvenirshop sowie einen Weinkeller mit erlesenen Weinen.
Für den Bau der Lodge wurden sehr viele Naturmaterialien verwendet und mit afrikanischen Elementen stilvoll kombiniert. Leopard Hills passt sich hervorragend in die umliegende Landschaft ein und bietet ein unvergessliches Safarierlebnis kombiniert mit Exklusivität und Luxus.
Als Aktivitäten werden zweimal täglich Pirschfahrten angeboten, sowie auf Wunsch, Buschwanderungen. Das Abendessen wird bei gutem Wetter in der traditionellen Boma am offenen Feuer unter freiem Sternenhimmel serviert.
Weiter bietet das Hauptgebäude einen Speiseraum, ein grosses Aussichtsdeck und einen Pool, eine gemütliche Lounge mit Bar, eine Bibliothek mit WIFI, einen kleinen Souvenirshop sowie einen Weinkeller mit erlesenen Weinen.
Für verschiedene Wellness-Anwendungen gibt es eine Sala, ein überdachtes Ruhechalet, wo Sie sich verwöhnen lassen können. Auch ein Fitnessbereich steht Ihnen zur Verfügung.
Zimmer
Die 8 grosszügigen Chalets verfügen alle über einen eigenen Plungepool, eine private Sonnenterrasse mit fantastischer Aussicht sowie eine Aussendusche. Die Chalets sind mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet, die man von einer Unterkunft der Luxusklasse erwartet.
Preis auf Anfrage
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