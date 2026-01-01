Für den Bau der Lodge wurden sehr viele Naturmaterialien verwendet und mit afrikanischen Elementen stilvoll kombiniert. Leopard Hills passt sich hervorragend in die umliegende Landschaft ein und bietet ein unvergessliches Safarierlebnis kombiniert mit Exklusivität und Luxus.



Als Aktivitäten werden zweimal täglich Pirschfahrten angeboten, sowie auf Wunsch, Buschwanderungen. Das Abendessen wird bei gutem Wetter in der traditionellen Boma am offenen Feuer unter freiem Sternenhimmel serviert.

Weiter bietet das Hauptgebäude einen Speiseraum, ein grosses Aussichtsdeck und einen Pool, eine gemütliche Lounge mit Bar, eine Bibliothek mit WIFI, einen kleinen Souvenirshop sowie einen Weinkeller mit erlesenen Weinen.



Für verschiedene Wellness-Anwendungen gibt es eine Sala, ein überdachtes Ruhechalet, wo Sie sich verwöhnen lassen können. Auch ein Fitnessbereich steht Ihnen zur Verfügung.