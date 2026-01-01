Lion Sands Narina Lodge
Sabi Sands
Beschreibung
Lage
Die beiden Lodges Tinga und Narina befinden sich in einer pivaten Konzession innerhalb des Krüger Nationalparks. Direkt am Sabie Fluss gelegen bieten die Lodges eine ideale Ausgangslage für Tierbeobachtungen.
Angebot
Die Lodges kombinieren Luxus und perfekten Service. Es steht ein Swimmingpool, ein Spa und eine Lounge zur Verfügung. Zweimal täglich steht eine Pirschfahrt im offenen Fahrzeug auf dem Programm. Es besteht auch die Möglichkeit, die Region mit einem Ranger auf einer Bushwanderung kennen zu lernen. Gratis Wireless-Internet ist beim Hauptbereich verfügbar.
Zimmer
Narina Lodge *****
Die 9 luxuriösen Suiten bieten eine traumhafte Aussicht auf den Sabie Fluss. Beobachten Sie die vorbeiziehenden Tiere ganz entspannt von Ihrem privaten Planschpool aus. Zur Erfrischung steht auch die Aussendusche mit Blick auf die umliegende Landschaft zur Verfügung. Mit 165 m2 Wohnfläche sind die Suiten sehr geräumig und bieten eine komfortable Einrichtung.
Die 9 luxuriösen Suiten bieten eine traumhafte Aussicht auf den Sabie Fluss. Beobachten Sie die vorbeiziehenden Tiere ganz entspannt von Ihrem privaten Planschpool aus. Zur Erfrischung steht auch die Aussendusche mit Blick auf die umliegende Landschaft zur Verfügung. Mit 165 m2 Wohnfläche sind die Suiten sehr geräumig und bieten eine komfortable Einrichtung.
Tipp vom Spezialisten
Erleben Sie eine romantische und unvergessliche Nacht unter dem magischen afrikanischen Sternenhimmel bei einer Übernachtung in einem der „Treehouses" von Lion Sands.
Lauschen Sie nachts den verschiedenen Rufen der Tiere. Am nächsten Morgen werden Sie von Ihrem Ranger mit einer Tasse Kaffee geweckt und zurück zur Lodge gebracht.
Erleben Sie eine romantische und unvergessliche Nacht unter dem magischen afrikanischen Sternenhimmel bei einer Übernachtung in einem der „Treehouses" von Lion Sands.
Ihr Ranger setzt Sie bei Sonnenuntergang bei Ihrem Treehouse ab. Währenddem die Sonne die umliegende Bushlandschaft in ein orange-goldenes Licht taucht, geniessen Sie ein Picknick-Abendessen und stossen bei einem prickelnden Glas Sekt an. Die Nacht verbringen Sie in luftiger Höhe in einem bequemen Bett.
Lauschen Sie nachts den verschiedenen Rufen der Tiere. Am nächsten Morgen werden Sie von Ihrem Ranger mit einer Tasse Kaffee geweckt und zurück zur Lodge gebracht.
Die Treehouses befinden sich mitten im afrikanischen Busch, fernab von der Zivilisation. Preise für die Übernachtung im Treehouse sind auf Anfrage erhältlich.
Preis auf Anfrage
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