Lion Sands Tinga Lodge
Sabi Sands
Beschreibung
Lage
Die beiden Lodges Tinga und Narina befinden sich in einer pivaten Konzession innerhalb des Krüger Nationalparks. Direkt am Sabie Fluss gelegen bieten die Lodges eine ideale Ausgangslage für Tierbeobachtungen.
Angebot
Die Lodges kombinieren Luxus und perfekten Service. Es steht ein Swimmingpool, ein Spa und eine Lounge zur Verfügung. Zweimal täglich steht eine Pirschfahrt im offenen Fahrzeug auf dem Programm. Es besteht auch die Möglichkeit, die Region mit einem Ranger auf einer Bushwanderung kennen zu lernen. Gratis Wireless-Internet ist beim Hauptbereich verfügbar.
Zimmer
Tinga Lodge *****
Die Lodge verfügt über 9 klimatisierte Suiten im Kolonialstil. Die Suiten sind 125 m2 gross und haben ein Schlafzimmer sowie eine separate Lounge. Beobachten Sie Tiere vom eigenen Deck aus oder erfrischen Sie sich im kleinen Planschpool. Erfrischung finden Sie auch im Swimmingpool beim Hauptbereich. Für Familien gibt es zudem eine Villa, welche 220 m2 gross ist.
Die Lodge verfügt über 9 klimatisierte Suiten im Kolonialstil. Die Suiten sind 125 m2 gross und haben ein Schlafzimmer sowie eine separate Lounge. Beobachten Sie Tiere vom eigenen Deck aus oder erfrischen Sie sich im kleinen Planschpool. Erfrischung finden Sie auch im Swimmingpool beim Hauptbereich. Für Familien gibt es zudem eine Villa, welche 220 m2 gross ist.
Tipp vom Spezialisten
Erleben Sie eine romantische und unvergessliche Nacht unter dem magischen afrikanischen Sternenhimmel bei einer Übernachtung in einem der „Treehouses" von Lion Sands.
Lauschen Sie nachts den verschiedenen Rufen der Tiere. Am nächsten Morgen werden Sie von Ihrem Ranger mit einer Tasse Kaffee geweckt und zurück zur Lodge gebracht.
Erleben Sie eine romantische und unvergessliche Nacht unter dem magischen afrikanischen Sternenhimmel bei einer Übernachtung in einem der „Treehouses" von Lion Sands.
Ihr Ranger setzt Sie bei Sonnenuntergang bei Ihrem Treehouse ab. Währenddem die Sonne die umliegende Bushlandschaft in ein orange-goldenes Licht taucht, geniessen Sie ein Picknick-Abendessen und stossen bei einem prickelnden Glas Sekt an. Die Nacht verbringen Sie in luftiger Höhe in einem bequemen Bett.
Lauschen Sie nachts den verschiedenen Rufen der Tiere. Am nächsten Morgen werden Sie von Ihrem Ranger mit einer Tasse Kaffee geweckt und zurück zur Lodge gebracht.
Die Treehouses befinden sich mitten im afrikanischen Busch, fernab von der Zivilisation. Preise für die Übernachtung im Treehouse sind auf Anfrage erhältlich.
Preis auf Anfrage
Loading map...