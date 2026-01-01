Arathusa Safari Lodge
Sabi Sands
Beschreibung
Einleitung
Die komfortable Safari Lodge bietet ein Tiererlebnis vom Feinsten in einer vielseitigen Region.
Lage
Die Lodge liegt im nördlichen Teil des Sabi Sand Wildreservats, welches direkt an den Krüger Nationalpark grenzt. Die Fahrtdauer nach Hoedspruit beträgt ca. 2 Stunden, zum Mpumalanga Flughafen sind es etwa 3 Stunden.
Angebot
Das Camp ist ideal in die natürliche Umgebung integriert und verbindet Komfort mit atemberaubenden Tier- und Naturerlebnissen. Oftmals können Elefanten vom Pooldeck beobachtet werden. Neben den strohgedeckten Bungalows bietet die Lodge auch eine offene Lounge, einen Pool, einen Essbereich, einen Spa und eine Boma, welche zu gemütlichen Abendstunden am Lagerfeuer einlädt. WIFI ist im Hauptgebäude verfügbar.
Mit erfahrenen Ranger unternehmen Sie 2x täglich Pirschfahrten oder Buschwanderungen und haben sehr gute Chancen, dabei die «Big Five» zu sehen.
Mit erfahrenen Ranger unternehmen Sie 2x täglich Pirschfahrten oder Buschwanderungen und haben sehr gute Chancen, dabei die «Big Five» zu sehen.
Zimmer
Alle 12 Bungalows verfügen über ein Badezimmer mit Innen- und Aussendusche, eine Klimaanlage, eine kleine Sitzecke, eine Minibar und einen Kaffee-/ Teekocher.
Acht der Bungalows befinden sich in der Nähe des Pools. Weitere vier Bungalows liegen etwas weiter vom Hauptgebäude entfernt und bieten einen privaten Plungepool.
Acht der Bungalows befinden sich in der Nähe des Pools. Weitere vier Bungalows liegen etwas weiter vom Hauptgebäude entfernt und bieten einen privaten Plungepool.
Preis auf Anfrage
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