Beschreibung

Einleitung Die komfortable Safari Lodge bietet ein Tiererlebnis vom Feinsten in einer vielseitigen Region.

Lage Die Lodge liegt im nördlichen Teil des Sabi Sand Wildreservats, welches direkt an den Krüger Nationalpark grenzt. Die Fahrtdauer nach Hoedspruit beträgt ca. 2 Stunden, zum Mpumalanga Flughafen sind es etwa 3 Stunden.

Angebot Das Camp ist ideal in die natürliche Umgebung integriert und verbindet Komfort mit atemberaubenden Tier- und Naturerlebnissen. Oftmals können Elefanten vom Pooldeck beobachtet werden. Neben den strohgedeckten Bungalows bietet die Lodge auch eine offene Lounge, einen Pool, einen Essbereich, einen Spa und eine Boma, welche zu gemütlichen Abendstunden am Lagerfeuer einlädt. WIFI ist im Hauptgebäude verfügbar.



Mit erfahrenen Ranger unternehmen Sie 2x täglich Pirschfahrten oder Buschwanderungen und haben sehr gute Chancen, dabei die «Big Five» zu sehen.