Sabi Sabi Selati Camp
Sabi Sands
Beschreibung
Einleitung
Unter dem Motto «Yesterday, Today, Tomorrow» bietet Sabi Sabi vier Lodges an, welche einzelne Zeitepochen repräsentieren. Spannende Safaris, ein erholsames Ambiente und die Gourmet-Küche kombiniert mit dem Sabi Sabi’s 5-Sterne Service garantieren einen unvergesslichen Aufenthalt.
Lage
Sabi Sabi ist ein bekanntes und beliebtes privates Wildreservat im Sabi Sand Nature Reserve, welches direkt an den Krüger Nationalpark und an den Sabie Fluss angrenzt. Es liegt ca. 6 Fahrtstunden von Johannesburg.
Angebot
Es gibt vier unterschiedliche Lodges, welche 5-10 km auseinander liegen. Sabi Sabi ist bekannt für seine artenreiche Flora und Fauna. Die Chancen auf die «Big Five» stehen hier ausgezeichnet. Ein sehr gepflegter, persönlicher Service, luxuriöse Unterkünfte und eine hervorragende Küche ergänzen das einmalige Sabi Sabi-Erlebnis. Kostenloses WIFI.
Zimmer
Das Camp spiegelt das Gestern der Kolonialzeit wider. Es befindet sich an einer vorzüglichen Lage am Flussbett des Msuthlu Flusses, mit Blick auf ein Wasserloch. Die persönlich und mit viel Liebe zum Detail eingerichtete, kleine Lodge ist zum Teil noch mit Paraffin-Lampen beleuchtet und versprüht den Hauch von Romantik und Abenteuer der Pionierzeit. Ein Pool dient zur Erholung. Die 7 traditionell eingerichteten, klimatisierten Luxury-Suiten verfügen über einen sehr guten Komfort.
Preis auf Anfrage
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