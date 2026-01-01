Sabi Sabi Bush Lodge
Sabi Sands
Beschreibung
Einleitung
Unter dem Motto «Yesterday, Today, Tomorrow» bietet Sabi Sabi vier Lodges an, welche einzelne Zeitepochen repräsentieren. Spannende Safaris, ein erholsames Ambiente und die Gourmet-Küche kombiniert mit dem Sabi Sabi’s 5-Sterne Service garantieren einen unvergesslichen Aufenthalt.
Lage
Sabi Sabi ist ein bekanntes und beliebtes privates Wildreservat im Sabi Sand Nature Reserve, welches direkt an den Krüger Nationalpark und an den Sabie Fluss angrenzt. Es liegt ca. 6 Fahrtstunden von Johannesburg.
Angebot
Es gibt vier unterschiedliche Lodges, welche 5-10 km auseinander liegen. Sabi Sabi ist bekannt für seine artenreiche Flora und Fauna. Die Chancen auf die «Big Five» stehen hier ausgezeichnet. Ein sehr gepflegter, persönlicher Service, luxuriöse Unterkünfte und eine hervorragende Küche ergänzen das einmalige Sabi Sabi-Erlebnis. Kostenloses WIFI.
Zimmer
Die Lodge wurde zeitgenössisch mit modernen afrikanischen Elementen gestaltet. Sie besticht durch ihre entspannte Atmosphäre und verfügt über 25 klimatisierten Suiten. Jede mit einem Schlafzimmer und separatem Wohnraum. Vom Aussichtsdeck mit 2 Pools blicken Sie zu einem Wasserloch. Ein Spa, eine Bar und der Souvenirshop runden das Angebot ab. Die Lodge ist kinderfreundlich.
Preis auf Anfrage
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