Beschreibung

Einleitung Lion Sands liegt im südlichen Teil des Sabi Sand Gebietes am Sabie Fluss und gehört zu den besten Hotels der Welt. Bereits seit vier Generationen sind diese Lodges ein Familienbetrieb.

Lage Dieses 12 000 ha grosse, private Wildreservat liegt im südlichen Teil des bekannten Sabi Sand Game Reserves mit traumhaftem Blick in die umliegende Buschlandschaft. Das Reservat befindet sich an einem 34 km langen Abschnitt des Sabie Flusses, der die Grenze zum Krüger Nationalpark bildet.

Angebot Die beiden Lodges bestechen durch ein umfangreiches Programm an Aktivitäten. Erkunden Sie den Busch auf den Pirschfahrten im offenen Fahrzeug oder auf ausgedehnten Buschwanderungen, beobachten Sie die über 350 zum Teil endemischen Vogelarten auf interessanten Spaziergängen oder führen Sie informative Gespräche mit den Ranger. Zur Erholung steht den Gästen ein modernes Spa zur Verfügung. WIFI ist verfügbar.