Beschreibung

Einleitung Das Ulusaba Game Reservat gehört zu der «Virgin Limited Edition», einer Gruppe aus erstklassigen Hotels und Lodges von Sir Richard Branson.

Lage Das private Reservat ist 13 500 ha gross und liegt im westlichen Teil des Sabi Sand Wildreservates. Die Fahrdistanz von Johannesburg beträgt ca. 6 Stunden.

Angebot Auf dem Gelände des Reservates gibt es 3 verschiedene Lodges. Jeweils am frühen Morgen und am späteren Nachmittag geht es auf die Suche nach der Tierwelt Südafrikas. Bei Interesse werden zusätzlich kurze Buschwanderungen angeboten. Alle 3 Lodges verfügen über einen Pool sowie ein kleinen Wellness- und Fitnessbereich. WIFI ist verfügbar.