Ulusaba Safari Lodge
Sabi Sands
Beschreibung
Einleitung
Das Ulusaba Game Reservat gehört zu der «Virgin Limited Edition», einer Gruppe aus erstklassigen Hotels und Lodges von Sir Richard Branson.
Lage
Das private Reservat ist 13 500 ha gross und liegt im westlichen Teil des Sabi Sand Wildreservates. Die Fahrdistanz von Johannesburg beträgt ca. 6 Stunden.
Angebot
Auf dem Gelände des Reservates gibt es 3 verschiedene Lodges. Jeweils am frühen Morgen und am späteren Nachmittag geht es auf die Suche nach der Tierwelt Südafrikas. Bei Interesse werden zusätzlich kurze Buschwanderungen angeboten. Alle 3 Lodges verfügen über einen Pool sowie ein kleinen Wellness- und Fitnessbereich. WIFI ist verfügbar.
Zimmer
Die Safari Lodge liegt am Ufer eines trockenen Flussbettes. Die 10 Safari Zimmer liegen nahe dem Haupthaus und bieten eine Aussichtsterrasse mit Blick auf das Flussbett und ein Wasserloch. Die Elefant Zimmer sind eine Art Baumhaus und bieten ebenfalls eine Terrasse mit Blick über den Busch.
Die River Zimmer bieten einen herrlichen Ausblick auf das Flussbett oder den Busch. Zwei der Zimmer verfügen über einen privaten Plungepool. Die Tree House Suite liegt ca. 10 Gehminuten vom Haupthaus entfernt und bietet ein Höchstmass an Privatsphäre.
Die River Zimmer bieten einen herrlichen Ausblick auf das Flussbett oder den Busch. Zwei der Zimmer verfügen über einen privaten Plungepool. Die Tree House Suite liegt ca. 10 Gehminuten vom Haupthaus entfernt und bietet ein Höchstmass an Privatsphäre.
Preis auf Anfrage
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