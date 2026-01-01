Sabi Sabi Earth Lodge
Sabi Sands
Beschreibung
Einleitung
Unter dem Motto «Yesterday, Today, Tomorrow» bietet Sabi Sabi vier Lodges an, welche einzelne Zeitepochen repräsentieren. Spannende Safaris, ein erholsames Ambiente und die Gourmet-Küche kombiniert mit dem Sabi Sabi’s 5-Sterne Service garantieren einen unvergesslichen Aufenthalt.
Lage
Sabi Sabi ist ein bekanntes und beliebtes privates Wildreservat im Sabi Sand Nature Reserve, welches direkt an den Krüger Nationalpark und an den Sabie Fluss angrenzt. Es liegt ca. 6 Fahrtstunden von Johannesburg.
Angebot
Es gibt vier unterschiedliche Lodges, welche 5-10 km auseinander liegen. Sabi Sabi ist bekannt für seine artenreiche Flora und Fauna. Die Chancen auf die «Big Five» stehen hier ausgezeichnet. Ein sehr gepflegter, persönlicher Service, luxuriöse Unterkünfte und eine hervorragende Küche ergänzen das einmalige Sabi Sabi-Erlebnis. Kostenloses WIFI.
Zimmer
Erleben Sie das «Morgen» in der vielfach ausgezeichneten Earth Lodge, der luxuriösesten der vier Lodges. Das architektonische Meisterwerk schmiegt sich perfekt in die Buschlandschaft. Mit ihrer Architektur und stilvollen Dekoration muss man diese Lodge persönlich erlebt haben. Dem Gast stehen ein Spa, eine Boutique und ein ausgezeichneter Weinkeller zur Verfügung. Die 12 grossen, äusserst luxuriös und modern ausgestatteten Suiten mit eigenem Pool lassen keine Wünsche offen.
Preis auf Anfrage
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