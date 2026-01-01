Beschreibung

Einleitung Unter dem Motto «Yesterday, Today, Tomorrow» bietet Sabi Sabi vier Lodges an, welche einzelne Zeitepochen repräsentieren. Spannende Safaris, ein erholsames Ambiente und die Gourmet-Küche kombiniert mit dem Sabi Sabi’s 5-Sterne Service garantieren einen unvergesslichen Aufenthalt.

Lage Sabi Sabi ist ein bekanntes und beliebtes privates Wildreservat im Sabi Sand Nature Reserve, welches direkt an den Krüger Nationalpark und an den Sabie Fluss angrenzt. Es liegt ca. 6 Fahrtstunden von Johannesburg.

Angebot Es gibt vier unterschiedliche Lodges, welche 5-10 km auseinander liegen. Sabi Sabi ist bekannt für seine artenreiche Flora und Fauna. Die Chancen auf die «Big Five» stehen hier ausgezeichnet. Ein sehr gepflegter, persönlicher Service, luxuriöse Unterkünfte und eine hervorragende Küche ergänzen das einmalige Sabi Sabi-Erlebnis. Kostenloses WIFI.