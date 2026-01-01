Sabi Sabi Little Bush Camp
Sabi Sands
Beschreibung
Einleitung
Unter dem Motto «Yesterday, Today, Tomorrow» bietet Sabi Sabi vier Lodges an, welche einzelne Zeitepochen repräsentieren. Spannende Safaris, ein erholsames Ambiente und die Gourmet-Küche kombiniert mit dem Sabi Sabi’s 5-Sterne Service garantieren einen unvergesslichen Aufenthalt.
Lage
Sabi Sabi ist ein bekanntes und beliebtes privates Wildreservat im Sabi Sand Nature Reserve, welches direkt an den Krüger Nationalpark und an den Sabie Fluss angrenzt. Es liegt ca. 6 Fahrtstunden von Johannesburg.
Angebot
Es gibt vier unterschiedliche Lodges, welche 5-10 km auseinander liegen. Sabi Sabi ist bekannt für seine artenreiche Flora und Fauna. Die Chancen auf die «Big Five» stehen hier ausgezeichnet. Ein sehr gepflegter, persönlicher Service, luxuriöse Unterkünfte und eine hervorragende Küche ergänzen das einmalige Sabi Sabi-Erlebnis. Kostenloses WIFI.
Zimmer
Das Camp besitzt eine intime Atmosphäre und steht für ein hochstehendes und sehr privates Safari-Erlebnis. Dem Gast stehen ein Pool sowie eine gemütliche Lounge zur Verfügung. Alle 6 Suiten sind im zeitgemässen afrikanischen Stil eingerichtet und verfügen über eine Klimaanlage, ein Whirlpool sowie eine private Veranda.
Preis auf Anfrage
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