Im Hauptgebäude der Lodge befinden sich die Rezeption, das Esszimmer und die Bar mit Lounge, wo Sie die schöne Aussicht in den afrikanischen Busch bei einem Drink geniessen können. Zudem verfügt die Unterkunft über einen Weinkeller und eine grosse Terrasse mit Pool. Die Lodge steht für eine hochwertige Gourmet- Küche und ausgezeichnete Weine. Die Mahlzeiten können im Hauptgebäude mit den anderen Gästen oder im eigenen Zimmer auf der Terrasse eingenommen werden.

Im Spa werden diverse Massagen und Wellness-Behandlungen angeboten. Das Silvan Studio ist der Kunst der Fotografie gewidmet und bietet Computer und Drucker um die gemachten Fotos direkt zu bearbeiten und auszudrucken.



Täglich werden Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug und Buschwanderungen im Reservat der Lodge durchgeführt. Profitieren Sie hierbei vom immens grossen Wissen Ihrer Guides, die Ihnen gerne mehr über die Fauna und Flora der Region erzählen.