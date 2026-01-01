Silvan Safari Lodge
Sabi Sands
Beschreibung
Einleitung
Die wunderschöne Lodge inmitten des Sabi Sand Wildreservats liegt eingebettet in eine traumhafte Baumlandschaft und besticht durch ihre moderne Einrichtung.
Lage
Im nördlichen Teil des Sabi Sand Wildreservats, direkt am Manyeleti River, heisst Sie die Silvan Safari am Rande des Krüger Nationalparks willkommen.
Angebot
Im Spa werden diverse Massagen und Wellness-Behandlungen angeboten. Das Silvan Studio ist der Kunst der Fotografie gewidmet und bietet Computer und Drucker um die gemachten Fotos direkt zu bearbeiten und auszudrucken.
Im Hauptgebäude der Lodge befinden sich die Rezeption, das Esszimmer und die Bar mit Lounge, wo Sie die schöne Aussicht in den afrikanischen Busch bei einem Drink geniessen können. Zudem verfügt die Unterkunft über einen Weinkeller und eine grosse Terrasse mit Pool. Die Lodge steht für eine hochwertige Gourmet- Küche und ausgezeichnete Weine. Die Mahlzeiten können im Hauptgebäude mit den anderen Gästen oder im eigenen Zimmer auf der Terrasse eingenommen werden.
Im Spa werden diverse Massagen und Wellness-Behandlungen angeboten. Das Silvan Studio ist der Kunst der Fotografie gewidmet und bietet Computer und Drucker um die gemachten Fotos direkt zu bearbeiten und auszudrucken.
Täglich werden Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug und Buschwanderungen im Reservat der Lodge durchgeführt. Profitieren Sie hierbei vom immens grossen Wissen Ihrer Guides, die Ihnen gerne mehr über die Fauna und Flora der Region erzählen.
Zimmer
Die Lodge bietet 6 modern eingerichtete, freistehende Suiten mit privatem Plungepool und Flusssicht. Jede Suite wurde nach einer Baumart dieser Region benannt und eingerichtet. Die Bilder und die verschiedenen Kunstgegenstände wurden von aufstrebenden südafrikanischen Künstlern gefertigt. Alle Zimmer haben einen offenen Wohn- und Schlafbereich und ein sehr grosszügiges Badezimmer mit freistehender Badewanne.
Preis auf Anfrage
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