Lion Sands Ivory Lodge
Sabi Sands
Beschreibung
Einleitung
Lion Sands liegt im südlichen Teil des Sabi Sand Gebietes am Sabie Fluss und gehört zu den besten Hotels der Welt. Bereits seit vier Generationen sind diese Lodges ein Familienbetrieb.
Lage
Dieses 12 000 ha grosse, private Wildreservat liegt im südlichen Teil des bekannten Sabi Sand Game Reserves mit traumhaftem Blick in die umliegende Buschlandschaft. Das Reservat befindet sich an einem 34 km langen Abschnitt des Sabie Flusses, der die Grenze zum Krüger Nationalpark bildet.
Angebot
Die beiden Lodges bestechen durch ein umfangreiches Programm an Aktivitäten. Erkunden Sie den Busch auf den Pirschfahrten im offenen Fahrzeug oder auf ausgedehnten Buschwanderungen, beobachten Sie die über 350 zum Teil endemischen Vogelarten auf interessanten Spaziergängen oder führen Sie informative Gespräche mit den Ranger. Zur Erholung steht den Gästen ein modernes Spa zur Verfügung. WIFI ist verfügbar.
Zimmer
Ganz gleich ob Sie in Ihrem separaten Wohnzimmer sitzen, in Ihrem kleinen, geheizten Plungepool vor der Villa baden, sich unter der Aussendusche erfrischen oder unter dem Sternenhimmel auf der Terrasse zu Abend essen – immer erleben Sie Afrika hautnah.
Die Ivory Lodge liegt flussaufwärts von der River Lodge und ist ein kleines, noch exklusiveres Camp. Die Unterkünfte sind wahre Villen und das Design wurde von der umliegenden Natur inspiriert. Jede der insgesamt 8 luxuriösen Villen ist 145 m² gross. Die Vorderseite des grosszügigen Schlafzimmers ist bis in den hohen Giebel hinein komplett verglast, so dass Sie vom Bett aus einen freien Blick auf die faszinierende Buschlandschaft und das Flussbett geniessen.
Ganz gleich ob Sie in Ihrem separaten Wohnzimmer sitzen, in Ihrem kleinen, geheizten Plungepool vor der Villa baden, sich unter der Aussendusche erfrischen oder unter dem Sternenhimmel auf der Terrasse zu Abend essen – immer erleben Sie Afrika hautnah.
Zudem gibt es die Fish Eagle Villa, welche Platz für bis zu 6 Personen (4 Erwachsene und 2 Kinder) bietet. Gästen, der Fish Eagle Villa steht ein privater Koch, ein Butler, sowie ein Ranger mit eigenem Fahrzeug für die Pirschfahrten zur Verfügung.
Preis auf Anfrage
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