Die Ivory Lodge liegt flussaufwärts von der River Lodge und ist ein kleines, noch exklusiveres Camp. Die Unterkünfte sind wahre Villen und das Design wurde von der umliegenden Natur inspiriert. Jede der insgesamt 8 luxuriösen Villen ist 145 m² gross. Die Vorderseite des grosszügigen Schlafzimmers ist bis in den hohen Giebel hinein komplett verglast, so dass Sie vom Bett aus einen freien Blick auf die faszinierende Buschlandschaft und das Flussbett geniessen.

Ganz gleich ob Sie in Ihrem separaten Wohnzimmer sitzen, in Ihrem kleinen, geheizten Plungepool vor der Villa baden, sich unter der Aussendusche erfrischen oder unter dem Sternenhimmel auf der Terrasse zu Abend essen – immer erleben Sie Afrika hautnah.



Zudem gibt es die Fish Eagle Villa, welche Platz für bis zu 6 Personen (4 Erwachsene und 2 Kinder) bietet. Gästen, der Fish Eagle Villa steht ein privater Koch, ein Butler, sowie ein Ranger mit eigenem Fahrzeug für die Pirschfahrten zur Verfügung.