Wüste & Wildnis ab Windhoek

1-2 . Tag Swakopmund Ein Transfer bringt Sie von Windhoek nach Swakopmund, wo Sie Ihren Reiseleiter und die restlichen Gruppenteilnehmer treffen. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung. Es gibt eine Vielzahl optionaler Aktivitäten in Swakopmund zur Auswahl, alternativ können Sie das idyllische Küstenstädtchen auch zu Fuss erkunden. Übernachtung im Hansa Hotel o.ä.

3-4 . Tag Damaraland Auf der Fahrt ins Damaraland passieren Sie den ehemaligen Minenort Uis und das majestätische Brandberg-Massiv. Unberührte Schönheit karger Felslandschaften und weite Trockenflussbetten warten auf Sie. Diese Region ist die Heimat von Wüstenelefanten, Antilopen und sogar Spitzmaulnashörnern. Übernachtung in der Ondjamba Hills Lodge o.ä.

5-6 . Tag Etosha Nationalpark In den nächsten Tagen besuchen Sie den Etosha-Nationalpark. Der Park beherbergt 114 verschiedene Tierarten und 340 verschiedene Vogelarten. Die Tiervielfalt ist überwältigend. Mit etwas Glück können Sie die nachtaktiven Löwen, Leoparden und Geparden, Hyänen oder Schakale früh am Morgen oder spät am Abend durch den Busch streifen sehen. Die Etosha-Pfanne selbst, eine riesige Salzpfanne, flimmert je nach Jahreszeit trocken und staubig in der Mittagshitze oder lockt nach Regenfällen abertausende Zugvögel an. Sie folgen verschiedenen Routen zu den meistbesuchten Wasserstellen und kehren zum Sonnenuntergang, wenn im Park Ruhe einkehrt, zu Ihrer Unterkunft zurück. Übernachtung in der Etosha Safari Camp o.ä.

7 . Tag Etosha Nationalpark Heute haben Sie nochmals die Gelegenheit, die majestätischen Big 5 in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten. Nutzen Sie die Zeit, um den Etosha Nationalpark in all seiner Schönheit zu geniessen. Lassen Sie die letzten Eindrücke dieses einzigartigen Naturparadieses auf sich wirken Übernachtung La Rochelle Lodge o.ä.

8 . Tag Kavango Region Sie setzen Ihre Reise in die üppig grüne Zambezi-Region (Caprivi) im Nordosten fort. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung. Unser Tipp: Verpassen Sie nicht die optionale Bootsfahrt. Es ist eine einmalige Gelegenheit, Kavango-Bewohner beim Fischen mit selbstgebauten Reusen, im traditionellen Mokoro-Einbaumboot oder beim Wäschewaschen am Ufer zu beobachten. Und mit etwas Glück schaut auch ein Nilpferd aus dem Wasser. Übernachtung in der Taranga Safari Lodge o.ä.

9-10 . Tag Mahango Nationalpark Der Zambezi-Streifen ragt wie ein langer, schmaler Finger ins grüne Herz Afrikas. Unterwegs besuchen Sie ein Dorf, um Einblicke in die Tradition und Kultur der hier lebenden Bevöllkerung zu erhalten. Der Artenreichtum im Mahango Nationalpark ist überwältigend, und mit etwas Glück können Sie Raubtiere wie Löwen und Leoparden oder den vom Aussterben bedrohten Wildhund beobachten. Übernachtung in der Shametu River Lodge o.ä.

11 . Tag Zambezi Fluss Die Reise führt Sie an die Grenze des Bwabwata- Nationalparks, der Heimat für riesige Elefanten- und Büffelherden ist und das wasserreichste Gebiet Namibias aufweist. Der Reichtum an Wasser sorgt für eine vielfältige Tierwelt und abwechslungsreiche Vegetation. Übernachtung Kongola / Kwando Region.

12 . Tag Chobe Nationalpark Sie überqueren die Grenze nach Botswana und erreichen den bekannten Chobe-Nationalpark, der für seine grosse Elefantenpopulation bekannt ist. Am Nachmittag unternehmen Sie eine wunderschöne Bootstour auf dem Chobe-Fluss. Übernachtung in der Chobe Mowana Lodge o.ä.

13-14 . Tag Victoria Falls Ihre Reise führt Sie zu den weltberühmten Victoriafällen. Bei einem Ausflug zu Fuss können Sie die spektakulären Wasserfälle bestaunen. Übernachtung im Shearwater Explorer Village o.ä.

15 . Tag Victoria Falls Ende der Reise oder individuelle Verlängerung.