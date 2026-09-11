1 . Tag Windhoek Ankunft in Windhoek, Transfer zum Hotel und kurze Stadtrundfahrt.

2 . Tag Etosha Nationalpark Fahrt zum Etosha Nationalpark, wo Sie am Nachmittag Ihre Unterkunft im südlichen Etosha Nationalpark erreichen.

3-4 . Tag Etosha Nationalpark Während zwei Tagen erkunden Sie den Eto sha Nationalpark auf Pirschfahrten. Mittagessen wird unterwegs eingenommen.

5 . Tag Ruacana Weiterfahrt zu den Ruacana Falls an der Grenze zu Angola. Nach dem Grenzübertritt fahren Sie zu Ihrem ersten Wildcamp.

6 . Tag Oncocua Am Nachmittag erreichen Sie Ihr Camp nahe Oncocua, wo mit etwas Glück authentische Begegnungen mit lokalen Gemeinschaften möglich sind.

7 . Tag Lubango Fahrt nach Lubango und Besuch der berühmten Cristo Rei Statue. Die Nacht verbringen Sie in einer komfortablen Lodge.

8 . Tag Colinas Hills Der Tag startet an der Tundavala Gap und führt über den Leba Pass zur Küste. Am Nachmittag erreichen Sie das Namibe Reserve und übernachten im Camp.

9-10 . Tag Praia da Soba Nach dem Frühstück fahren Sie weiter zur spektakulär gelegenen Lodge, wo Sie zwei Nächte verbringen. Der folgende Tag steht ganz im Zeichen der Erholung.

11 . Tag Lucira Fahrt nach Lucira, wo Sie am Nachmittag eine Bootsfahrt (wetterabhängig) zur Gruta da Santa unternehmen.

12 . Tag Lobito Nachmittags Weiterfahrt nach Lobito und restlicher Tag zur freien Verfügung.

13-14 . Tag Rio Uiri Weiterreise in die grünen Hochlagen Angolas. Unterwegs machen Sie Halt am Binga Waterfall. Unternehmen Sie am Flogetag eine Führung und tauchen Sie in das authentische ländliche Angola ein.

15 . Tag Pedras Negras In Quibala geniessen Sie ein Mittagessen im lokalen Candimba und erreichen am Nachmittag die beeindruckenden Pungo Andongo Black Rocks.

16 . Tag Kalandula Erleben Sie heute die spektakulären Kalandula Waterfalls und nehmen ein Mittagessen direkt am Aussichtspunkt ein.

17 . Tag Cuanza Am heutigen Tag erleben Sie die abwechslungsreichen Landschaften Angolas. Am Abend erreichen Sie Ihre Lodge.

18 . Tag Luanda Bootsfahrt auf dem Cuanza River und Weiterreise nach Luanda. Am Abend feiern Sie den Abschluss Ihrer Reise in der Stadt.

19 . Tag Luanda Transfer zum Flughafen für die Rückreise oder individuelle Verlängerung.