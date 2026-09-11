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Namibia & Angola Abenteuer ab Windhoek

Erleben Sie auf dieser 19-tägigen Rundreise durch Namibia und Angola die faszinierende Vielfalt des südlichen Afrikas: von spektakulären Safaris
im Etosha National Park über wilde Wüstenlandschaften bis ins weitgehend unberührte Angola, wo ursprüngliche Natur, authentische Kultur und
beeindruckende Landschaften abseits bekannter Pfade begeistern.

Reisedaten Windhoek - Luanda
2027: 15.05., 25.06., 05.08., 15.09.

Reisedaten Luanda - Windhoek
2027: 04.06., 15.07., 25.08., 05.10.
Namibia & Angola Abenteuer ab Windhoek
ab CHF 3630.– / pro Person
ab Windhoek bis Luanda
Highlights:
- Eindrückliche Tierbeobachtungen
- Kalendula Wasserfälle
- Tundavala Gap & Leba Pass
- Authentisches Angola & Wildcamping
Icon calendar 19 Tage / 18 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Windhoek

Ankunft in Windhoek, Transfer zum Hotel und kurze Stadtrundfahrt.

2. Tag Etosha Nationalpark

Fahrt zum Etosha Nationalpark, wo Sie am Nachmittag Ihre Unterkunft im südlichen Etosha Nationalpark erreichen.

3-4. Tag Etosha Nationalpark

Während zwei Tagen erkunden Sie den Eto sha Nationalpark auf Pirschfahrten. Mittagessen wird unterwegs eingenommen.

5. Tag Ruacana

Weiterfahrt zu den Ruacana Falls an der Grenze zu Angola. Nach dem Grenzübertritt fahren Sie zu Ihrem ersten Wildcamp.

6. Tag Oncocua

Am Nachmittag erreichen Sie Ihr Camp nahe Oncocua, wo mit etwas Glück authentische Begegnungen mit lokalen Gemeinschaften möglich sind.

7. Tag Lubango

Fahrt nach Lubango und Besuch der berühmten Cristo Rei Statue. Die Nacht verbringen Sie in einer komfortablen Lodge.

8. Tag Colinas Hills

Der Tag startet an der Tundavala Gap und führt über den Leba Pass zur Küste. Am Nachmittag erreichen Sie das Namibe Reserve und übernachten im Camp.

9-10. Tag Praia da Soba

Nach dem Frühstück fahren Sie weiter zur spektakulär gelegenen Lodge, wo Sie zwei Nächte verbringen. Der folgende Tag steht ganz im Zeichen der Erholung.

11. Tag Lucira

Fahrt nach Lucira, wo Sie am Nachmittag eine Bootsfahrt (wetterabhängig) zur Gruta da Santa unternehmen.

12. Tag Lobito

Nachmittags Weiterfahrt nach Lobito und restlicher Tag zur freien Verfügung.

13-14. Tag Rio Uiri

Weiterreise in die grünen Hochlagen Angolas. Unterwegs machen Sie Halt am Binga Waterfall. Unternehmen Sie am Flogetag eine Führung und tauchen Sie in das authentische ländliche Angola ein.

15. Tag Pedras Negras

In Quibala geniessen Sie ein Mittagessen im lokalen Candimba und erreichen am Nachmittag die beeindruckenden Pungo Andongo Black Rocks.

16. Tag Kalandula

Erleben Sie heute die spektakulären Kalandula Waterfalls und nehmen ein Mittagessen direkt am Aussichtspunkt ein.

17. Tag Cuanza

Am heutigen Tag erleben Sie die abwechslungsreichen Landschaften Angolas. Am Abend erreichen Sie Ihre Lodge.

18. Tag Luanda

Bootsfahrt auf dem Cuanza River und Weiterreise nach Luanda. Am Abend feiern Sie den Abschluss Ihrer Reise in der Stadt.

19. Tag Luanda

Transfer zum Flughafen für die Rückreise oder individuelle Verlängerung.

Gruppenreise 19 Tage ab Windhoek bis Luanda

Ihre Vorteile
  • Garantierte Abfahrten ab 4 Personen (max. 16 Personen)
  • Englisch geführte Rundreise
  • Internationale Reiseteilnehmer
Im Preis inbegriffen
  • Englisch sprechende Reiseleitung
  • Transfer vom/zum Flughafen
  • 18 Nächte in Zelte, Lodges und Hotels
  • 18 Frühstücke, 15 Mittag- und 15 Abendessen
  • Aktivitäten und Eintritte gemäss Programm
  • Ausführliche Reisedokumentation
Im Preis nicht inbegriffen
  • Flüge
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten und Aktivitäten
  • Persönliche Auslage
Hinweis
  • Die Rundreise ist auch in umgekehrter Reihenfolge buchbar.
Wichtig
  • Wir empfehlen eine zusätzliche Nacht vor und nach der Reise in Windhoek resp.

    Luanda

  • Vielfältige Naturerlebnisse und intensive Nähe zu unberührten Regionen stehen im Vordergrund
  • Mithilfe der Teilnehmer beim Kochen/Abwaschen ist erwünscht
  • Keine Kinder unter 12 Jahren erlaubt
  • Das Reisegepäck ist auf 15kg pro Person limitiert und darf nur in weichen Taschen mitgeführt werden
  • Schlafsack, eigenes Kissen und Duschtuch sind mitzubringen

Preise
19 Tage / 18 Nächte ab CHF 3630.– / pro Person

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