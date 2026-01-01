Namibia Abenteuer ab Windhoek

1 . Tag Windhoek Um 14:00 Uhr startet Ihre Tour in Windhoek. Nach einem kurzen «Meet and Greet» machen Sie sich auf den Weg Windhoek zu erkunden und die Sehenswürdigkeiten der Stadt zu besichtigen. Übernachtung Windhoek.

2 . Tag Namib-Wüstenreservat Heute geht es weiter in das Herz der Namib, wo Sie die weiten Ebenen, die roten Dünen, die hoch aufragenden Berge und die ständig verändernden Landschaften bewundern können. Am späten Nachmittag erreichen Sie die Namib-Wüste wo sie eine ausgiebige Wanderung unternehmen können sowie eine optionale Wüstenfahrt. Übernachtung Namib-Wüste.

3 . Tag Namib-Wüstenreservat Heute unternehmen Sie einen Spaziergang in dieser wunderschönen Umgebung und begeben sich auf die Suche nach Tieren. Am Nachmittag unternehmen Sie eine Wüstenfahrt durch die herrlichen Dünen. Am Abend geniessen Sie einen traditionellen Sundowner-Drink, während die Sonne über die afrikanische Landschaft untergeht. Übernachtung Namib-Wüste.

4 . Tag Sossusvlei Sie brechen früh auf und fahren in den Sesriem Canyon, zu den atemberaubenden roten Sossusvlei-Dünen. Sie fahren ins Herz der Dünen und erklimmen die Sandberge, bevor sie weiter in das Deadvlei fahren - eine Lehmpfanne, die sich durch dunkle, abgestorbene Kameldornbäume auf dem weissen Pfannenboden auszeichnet. Übernachtung Sossusvlei.

5-6 . Tag Swakopmund Heute durchqueren Sie den Kuiseb Canyon und den Namib-Naukluft-Nationalpark und fahren zur Hafenstadt Walvis Bay und schliesslich weiter nach Swakopmund. Hier haben Sie die Möglichkeit, an Quad-Biking, Sandboarding und Fallschirmspringen teilzunehmen (auf eigene Kosten). Für diejenigen, die sich einfach nur entspannen möchten, bietet die Stadt eine Vielzahl von Restaurants und Geschäften. Übernachtungen Swakopmund.

7 . Tag Skelettküste-Spitzkoppe Heute geht es in Richtung Norden entlang der rauen Skelettküste, einem kargen Küstenstreifen am Atlantischen Ozean, an dessen Stränden verstreute Schiffswracks liegen. Sie besuchen Cape Cross, ein spektakuläres Brutgebiet für Kap-Pelzrobben. Dann geht es zurück ins Landesinnere, durch die weite Wüste zur berühmten Spitzkoppe, einer Gruppe kahler Granitgipfel in der Namib-Wüste in Namibia. Übernachtung Spitzkoppe.

8 . Tag Brandberg Nach einem gemütlichen Start verbringen Sie einige Zeit damit, die Granitfelsen der Spitzkopppe zu erkunden und zu erklimmen, bevor Sie sich durch die weite Wüste zum Brandberg, dem höchsten Berg Namibias, wagen. Wer möchte, kann an einem optionalen Ausflug teilnehmen und hoffen, den seltenen Wüstenelefanten zu begegnen. Übernachtung Brandberg.

9-10 . Tag Etosha Nationalpark Heute geht es weiter zum Etosha Nationalpark. Während der nächsten zwei Tage unternehmen Sie Pirschfahrten und besuchen kleine Wasserlöcher. Wenn es die Zeit erlaubt, können Sie optional eine Pirschfahrt zum Sonnenuntergang unternehmen. Übernachtungen Etosha.

11 . Tag Windhoek Am frühen Morgen packen Sie Ihre Sachen und treten die Reise zurück nach Windhoek. Ende der Reise oder individuelle Verlängerung..