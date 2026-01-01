Namibia Klassiker 13 Tage ab Windhoek

1 . Tag Kalahari Region (ca. 260 km) Sie werden am Morgen in Ihrer Unterkunft in Windhoek abgeholt und fahren in Richtung Süden zu den roten Dünen der Kalahari. Übernachtung Intu Africa Collection (Classic & Superior) o.ä.

2 . Tag Fish River Canyon (ca. 450 km) Weiterfahrt Richtung Süden. In der Nähe von Keetmanshoop Besuch des Köcherbaumwaldes. Zum Sonnenuntergang können Sie optional an einer Wanderung teilnehmen. Übernachtung Canyon Village (Classic), Canyon Lodge (Superior) o.ä.

3 . Tag Lüderitz (ca. 410 km) Besuch des zweitgrössten Canyons der Welt. Die Aussicht vom Rande des Canyons ist atemberaubend. Übernachtungen im Nest Hotel Lüderitz (Classic & Superior) o.ä.

4 . Tag Namib Wüste (ca. 470 km) Nach dem Frühstück führt die Reise durch die südliche Namibwüste, in die Nähe des Sossusvlei, wo die höchsten Dünen der Welt aus dem Sandmeer herausragen. Übernachtung The Elegant Desert Lodge (Classic), Sossusvlei Lodge (Superior) o.ä.

5 . Tag Sesriem & Sossusvlei In den frühen Morgenstunden erkunden Sie das berühmte Sossusvlei, eine Lehmbodensenke umgeben von beeindruckenden Sanddünen. Später besuchen Sie den eindrucksvollen Sesriem Canyon. Übernachtung The Elegant Desert Lodge (Classic), Sossusvlei Lodge (Superior) o.ä.

6 . Tag Swakopmund (ca. 350 km) Via den Gaub und Kuiseb Canyon erreichen Sie Swakopmund, eine kleine, deutschgeprägte Küstenstadt, welche am Rande der ältesten Wüste der Erde sowie am Atlantik liegt. Geniessen Sie den Nachmittag zur freien Verfügung. Übernachtung Hansa Hotel (Classic), Swakopmund Luxury Suites (Superior) o.ä.

7 . Tag Swakopmund Heute Vormittag steht ein Bootsausflug auf dem Programm (bei Bronze-Tour optional). Beobachten Sie mit etwas Glück Pelzrobben und Delfine. Lassen Sie sich unterwegs mit Austern, Snacks und Sekt verwöhnen. Der restliche Tag steht Ihnen in Swakopmund zur freien Verfügung. Übernachtung Hansa Hotel (Classic), Swakopmund Luxury Suites (Superior) o.ä.

8 . Tag Damaraland (ca. 325 km) Die heutige Fahrt führt in das landschaftlich reizvolle Damaraland. Unterwegs fahren Sie durch den ehemaligen Minen-Ort Uis und am majestätischen Brandberg Massiv vorbei, bevor Sie in der komfortablen Lodge eintreffen. Übernachtung Ondjamba Hills (Classic), Twyfelfontein Adventure Camp (Superior) o.ä.

9 . Tag Damaraland / Brandberg Am Morgen früh brechen Sie auf eine erlebnisreiche Erkundungsfahrt durch die teils unberührte Landschaft der Otjimboyo Konzession auf, um zum Sonnenaufgang und den majestätsche Brandberg einzufangen. Mit etwas Glück stossen wir Sie auf die berühmten Wüstenelefanten. Übernachtung Ondjamba Hills (Classic), Twyfelfontein Adventure Camp (Superior) o.ä.

10-11 . Tag Etosha Nationalpark (ca. 310 km) Der heutige Tag startet früh mit der Fahrt zu dem UNECSO Weltkulturerbe Twyfelfontein. Anschliessend erfahren Sie in einem Living Museum der Damara hautnah alles über Tradition und Kultur. Anschliessend Weiterfahrt zum Etosha Nationalpark, wo Sie die nächsten Tage die Möglichkeit haben die Big 5 zu sichten. Übernachtungen Etosha Safari Camp (Classic), Epacha Game Lodge & Spa (Superior) o.ä.

12 . Tag Etosha Nationalpark (ca. 180 km) Heute fahren Sie entlang der bekannten Etosha Salzpfanne auf die östliche Seite des Nationalparks. Geniessen Sie noch ein letzter Tag mit Tier-Abenteuern. Übernachtung Sachsenheim Gästefarm(Classic), Mushara Collection (Superior) o.ä.

13 . Tag Windhoek (ca. 540 km) Nach dem Frühstück fahren Sie zurück nach Windhoek. Ende Ihrer Reise oder individuelle Verlängerung.