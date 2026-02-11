Namibia & Zambezi Highlights ab Windhoek
Namibia & Zambezi Highlights ab Windhoek
ab CHF 4890.– / pro Person
ab Windhoek bis Victoria Falls
Highlights:
- Majestätischer Fish River Canyon
- Glühend rote Namib-Wüste
- Spektakuläre Tierbeobachtungen im Etosha-Nationalpark
- Wasserreiche, grüne Zambezi-Region
20 Tage / 19 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Kalahari Region (ca. 260 km)
Abholung in Windhoek und Fahrt in Richtung Süden zu den roten Dünen der Kalahari. Übernachtung Intu Africa Collection o.ä
2. Tag Fish River Canyon (ca. 450 km)
Weiterfahrt Richtung Süden. In der Nähe von Keetmanshoop Besuch des Köcherbaumwaldes. Am Nachmittag können Sie optional an einer Wanderung teilnehmen. Übernachtung Canyon Village o.ä.
3. Tag Lüderitz (ca. 430 km)
Besuch des zweitgrössten Canyons der Welt. Die Aussicht vom Rande des Canyons ist atemberaubend.
4. Tag Namib Wüste (ca. 470 km)
Nach dem Frühstück führt die Reise durch die südliche Namibwüste, in die Nähe des Sossusvlei. Übernachtung The Elegant Desert Lodge o.ä.
5. Tag Sesriem & Sossusvlei (ca. 210 km)
In den frühen Morgenstunden erkunden Sie die berühmtem Sossusvlei Dünen. Später besuchen Sie den eindrucksvollen Sesriem Canyon. Übernachtung The Elegant Desert Lodge o.ä.
6. Tag Swakopmund (ca. 370 km)
Via den Gaub und Kuiseb Canyon erreichen Sie Swakopmund, eine kleine, deutschgeprägte Küstenstadt, welche am Rande der ältesten Wüste der Erde sowie am Atlantik liegt. Nachmittag zur freien Verfügung. Übernachtung Hansa Hotel o.ä.
7. Tag Swakopmund
Der Tag steht Ihnen zur freien Verfügung – ob Wüstentour, Sandboarden, Kajakfahren oder Rundflug – hier ist für jeden etwas dabei. Übernachtung Hansa Hotel o.ä.
8. Tag Damaraland (ca. 250 km)
Weiterfahrt in das Damaraland. Unterwegs fahren Sie durch den ehemaligen Minen Ort Uis und am majestätischen Brandberg Massiv vorbei, bevor Sie in der komfortablen Lodge eintreffen. Übernachtung Ondjamba Hills o.ä.
9. Tag Damaraland / Brandberg (ca. 150 km)
Am frühen Morgen brechen Sie auf für eine erlebnisreiche Erkundungsfahrt durch die teils unberührte Landschaft der Otjimboyo Konzession, um zum Sonnenaufgang den majestätsche Brandberg einzufangen. Übernachtung Ondjamba Hills o.ä.
10-11. Tag Etosha Nationalpark (ca. 450 km)
Fahrt zu dem UNESCO Weltkulturerbe Twyfelfontein. Anschliessend Besuch des Living Museum der Damara. Weiterfahrt zum Etosha Nationalpark, wo Sie die nächsten Tage die Möglichkeit haben, die Big 5 zu sichten. Übernachtungen Etosha Safari Camp o.ä.
12. Tag Etosha Nationalpark (ca. 250 km)
Heute fahren Sie entlang der bekannten Etosha Salzpfanne auf die östliche Seite des Nationalparks. Übernachtung Sachsenheim Guestfarm o.ä.
13. Tag Kavango Region (ca. 470 km)
Sie fahren weiter zum Okavango-Fluss, wo Sie eine reiche Tierwelt erwartet. Nachmittag zur freien Verfügung. Übernachtung Kaisosi River Lodge o.ä
14-15. Tag Mahango Nationalpark (ca. 320 km)
Weiterfahrt entlang des Kavango nach Divundu. Besuch des Khwe San Dorfes, bevor es weiter zur nächsten Unterkunft geht. Am nächten Morgen Besuch des Mahango Nationalpark. Übernachtungen Rainbow River Lodge o.ä.
16. Tag Chobe Fluss (ca. 390 km)
Die heutige Fahrt führt durch den Bwabwata Nationalpark bis zum Chobe-Fluss. Die Warnschilder für Elefanten sind hier kein Witz – Wildnis pur wartet bei der Lodge am Zambezi Fluss. Übernachtung Chobe River Camp o.ä.
17. Tag Chobe Nationalpark (ca. 150 km)
Nach dem Frühstück überqueren Sie die Grenze nach Botswana. Die Lodge liegt direkt am Chobe Fluss, wo Sie eine Bootsfahrt unternehmen und die beeindruckende Tierwelt erleben. Übernachtung Cresta Mowana Lodge o.ä.
18-19. Tag Victoria Falls (ca. 100 km)
Sie können an einer morgendlichen Naturfahrt im Chobe Nationalpark teilnehmen (optional). Am späteren Nachmittag kommen Sie bereits in Victoria Falls an. Am nächsten Morgen findet eine geführte Tour zu den Viktoria Fällen statt. Übernachtungen Shearwater Explorer Village o.ä.
20. Tag Victoria Falls
Transfer zum Flughafen für die Rückreise oder individuelle Verlängerung.
Gruppenreise 20 Tage ab Windhoek bis Victoria Falls
- Deutsch/Englisch sprechende
- Reiseleitung
- 19 Nächte in guten Mittelklasse Unterkünften
- 19 Frühstücke und 1 Picknick
- Aktivitäten und Eintritte gemäss Programm
- Ausführliche Reisedokumentation
- Flüge
- Nicht erwähnte Mahlzeiten und Aktivitäten
- Persönliche Auslagen
- Trinkgelder
- Aufgrund des frühen Tourbeginns empfehlen wir Ihnen eine Übernachtung vor der Reise in Windhoek
- Reiseprogramm und Unterkunftsauswahl können kurzfristig ändern
Preise
20 Tage / 19 Nächte ab CHF 4890.– / pro Person