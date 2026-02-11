Namibia & Zambezi Highlights ab Windhoek

Auf dieser Rundreise erleben Sie Namibias ganze Vielfalt – vom mächtigen Fish River Canyon über die rote Namib-Wüste bis zum tierreichen Etosha. Der Kontrast zur grünen, wasserreichen Zambezi-Region macht die landschaftliche und tierische Vielfalt des Landes hautnah spürbar.



Reisedaten

03.03. - 22.03.2026

17.03. - 05.04.2026

31.03. - 19.04.2026

14.04. - 03.05.2026

28.04. - 17.05.2026

12.05. - 31.05.2026

26.05. - 14.06.2026

09.06. - 28.06.2026

16.06. - 05.07.2026

30.06. - 19.07.2026

07.07. - 26.07.2026

14.07. - 02.08.2026

21.07.

- 09.08.2026

28.07. - 16.08.2026

04.08. - 23.08.2026

11.08. - 30.08.2026

18.08. - 06.09.2026

01.09. - 20.09.2026

08.09. - 27.09.2026

15.09. - 04.10.2026

29.09. - 18.10.2026

06.10. - 25.10.2026

13.10. - 02.11.2026