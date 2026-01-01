Premium: Namibia Royal ab Windhoek

1 . Tag Windhoek Ankunft in Windhoek und Transfer ins Hotel. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung. Geniessen Sie den Abend zum Beispiel bei einem traditionellen, namibischen Abendessen und erkunden Sie die pulsierende Stadt mit ihrer einzigartigen Mischung aus afrikanischem und deutschem Flair. Übernachtung The Olive Exclusive o.ä.

2-3 . Tag Sossusvlei/Namib Wüste Die Flugsafari beginnt in Windhoek, wo Sie auf den Piloten treffen, welcher Sie zu den Dünen im NamibRand-Naturreservat fliegt. In der Nähe des Reservats überfliegen Sie die ikonischen, blutroten und spektakulären Dünen. Diese erstrecken sich so weit das Auge reicht. Sie verbringen zwei Nächte im Kwessi Dunes, einer wunderschönen Lodge im Herzen des beeindruckenden NamibRand- Naturreservats. Sie bietet einen Rückzugsort aus der modernen Welt und die Möglichkeit, sich mit der Wildnis zu verbinden. Am zweiten Tag werden Sie die Zeit damit verbringen, das magische NamibRand und das Sossuvlei-Gebiet zu erkunden. Egal, ob Sie an allen Aktivitäten teilnehmen oder einfach nur die Magie der Gegend geniessen möchten, dies wird ein unvergesslicher Tag. Der Nachthimmel über der Namib Wüste gehört zu den traumhaftesten weltweit und bietet sich perfekt an, um Sterne zu beobachten. Übernachtungen Kwessi Dunes o.ä.

4-5 . Tag Swakopmund Am Morgen geht es mit dem Kleinflugzeug weiter in Richtung Atlantikküste in die charmante Küstenstadt Swakopmund. Die Stadt ist bekannt für ihre gut erhaltene koloniale Architektur, welche aus der deutschen Kolonialzeit stammt sowie für ihre beeindruckende Landschaft, die eine Mischung aus Wüste und Meer bietet. Sie unternehmen einen Rundflug um das berühmte Eduard-Bohlen-Schiffswrack, die Conception Bay und den Sandwich Harbour von oben zu betrachten. Am nächsten Tag steht ein gemütlicher Katamaran-Ausflug auf dem Programm, damit Sie die Gegend und Landschaft bei Walvis Bay vom Wasser aus bewundern können. Mit etwas Glück können Sie auch Robben und Delfine beobachten (Ausflug nicht exklusiv). Übernachtung Strand Hotel o.ä.

6-7 . Tag Damaraland/Hoanib Tal Anschliessend geht es weiter zum Hoanib Valley, wo Sie die überwältigende Weite des Landes erwartet. Das Tal ist berühmt für seine Wüstenelefanten, die sich den extremen Bedingungen angepasst haben. Am Nachmittag brechen Sie auf für eine Naturfahrt, um diese Elefanten zu suchen. Ebenfalls anzutreffen sind Giraffen, Oryxantilopen, Löwen und weitere Wildtiere. Halten Sie Ausschau nach den verschiedenen Tieren, unternehmen Sie eine Pirschfahrt durch das sandige Gelände oder besuchen Sie die örtliche Himba-Bevölkerung. Die Unterkunft ist eine der exklusivsten, da das Tal zu den entlegensten Regionen Namibias gehört und somit nur schwierig zu erreichen ist. Übernachtungen Hoanib Valley Camp o.ä.

8-9 . Tag Etosha Nationalpark Die letzten zwei Nächte verbringen Sie im Etosha Heights Private Reserve, einem 60'000 Hektar grossen Privatreservat, das an den berühmten und tierreichen Etosha Nationalpark grenzt. Das Reservat bietet unberührte Landschaften und ein Gefühl der Ruhe und Abgeschiedenheit. Was die Tierwelt betrifft, so finden Sie hier Löwen, Geparden als auch viele der faszinierenden Wüstentierarten Namibias. Das Reservat ist vor allem berühmt für seine grosse Population von Spitz- und Breitmaulnashörnern. Sie kommen in den Genuss von mehreren Pirschfahrten, um möglichst viele verschiedene Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu entdecken. Übernachtung Etosha Oberland Lodge o.ä.

10 . Tag Windhoek Heute Morgen steigen Sie in Ihr Flugzeug und fliegen zurück nach Windhoek. Damit endet die entspannte und gleichzeitig spannende Flugsafari. Rückreise oder individuelle Verlängerung.