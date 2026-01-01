1 . Tag Windhoek Nach Ihrer Landung in Windhoek, Transfer zur Mietstation, wo Sie Ihren voll ausgestatteten Camper übernehmen. Anschliessend Fahrt zu Ihrer Unterkunft in Windhoek. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Übernachtung Hillside Suites o.ä.

2 . Tag Kalahari Nach dem Frühstück begrüsst Sie Ihr Reiseleiter und zusammen statten Sie sich mit Proviant für die ersten Tage aus. Danach verlassen Sie Windhoek in Richtung Süden in die Kalahari. Übernachtung Jansen Kalahari Guestfarm Campsite o.ä.

3-4 . Tag Namib Wüste & Sossusvlei Sie fahren durch die weiten Flächen der Namib Wüste an den Rand des Namib Nauklufts Parks. Am Morgen des nächsten Tages geht es sehr früh nach Sossusvlei, um einige der höchsten Dünen der Welt bei Sonnenaufgang zu erleben. Übernachtungen Sesriem Campsite o.ä.

5-6 . Tag Swakopmund Nach dem Frühstück fahren Sie an den Atlantischen Ozean, wo Sie die nächsten zwei Nächte in Swakopmund übernachten. Am zweiten Tag können Sie optional entweder das Städtchen in Ruhe erkunden oder an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen. Übernachtungen The Mole Guesthouse o.ä.

7 . Tag Damaraland Ihre Reise führt Sie weiter in das Damaraland mit seinen bekannten Felsformationen. Das Camp befindet sich am Ufer eines Trockenflusses. Mit etwas Glück können Sie sogar die legendären Wüstenelefanten von Ihrem Camp aus beobachten. Übernachtung Madisa Campsite o.ä.

8-9 . Tag Kaokoland Nach dem Frühstück entdecken Sie die Höhepunkte des Damaralandes. Besuchen Sie bei Twyfelfontein das grösste «open air» Museum des südlichen Afrikas, das UNSESCO Weltkulturerbe «Twyfelfontein» mit seinen jahrtausend alten Felsgravuren. Hier besuchen Sie auch ein traditionelles Dorf der Damara. Anschliessend geht die Reise weiter nördlich ins Kaokoland. Während der nächsten Tage begegnen Sie mit etwas Glück der Himba Bevölkerung, die dieses Land bewohnt. Übernachtungen Ongongo Waterfall Campsite o.ä.

10-11 . Tag Epupa Fälle Es geht weiter an die nördliche Grenze Namibias, zu den Epupa Fällen. Diese sind teil des Kunene, des Grenzflusses zwischen Angola und Namibia. Der erste Anblick der Epupa Fälle ist sagenhaft! Dieses Gebiet verzaubert das sonst trockene Land in ein Wasserparadies der ganz besonderen Art und wird Ihr Zuhause für die kommenden zwei Nächte sein. Übernachtungen Omarunga Epupa Campsite o.ä.

12 . Tag Kaokoland Sie reisen wieder in Richtung Süden in die Distrikt-Hauptstadt des Kaokolandes – Opuwo. Willkommen am Ende der Welt! So nämlich lautet die Übersetzung von «Opuwo». Übernachtung Opuwo Country Lodge Campsite o.ä.

13 . Tag Etosha Nationalpark Der Etosha Nationalpark, den Sie über die nächsten drei Tage besuchen, ist für seine einzigartigen Wildbeobachtungsmöglichkeiten bekannt. Er bekam seinen Namen durch die riesige Etosha Salzpfanne, die einen grossen Teil des Parks ausmacht. Übernachtung Olifantsrus Campsite o.ä.

14-15 . Tag Etosha Nationalpark Ihre Reise führt weiter durch den Etosha Nationalpark. Ihr Camp befindet sich innerhalb des Parks und ermöglicht Ihnen mit der beleuchteten Wasserstelle, die Sie am Abend besuchen können, ein echtes «Afrika Feeling». Übernachtungen Okaukuejo Campsite o.ä.

16 . Tag Waterberg Nach dem Frühstück geht es in die Waterberg Region. Die wasserreiche Region des Waterbergs zählt zu den schönsten Namibias und bietet zahlreiche Wandermöglichkeiten, oder einfach eine entspannte Atmosphäre zur Erholung. Übernachtung Waterberg Wilderness Campsite o.ä.

17 . Tag Windhoek Sie fahren über Okahandja, wo Sie den Kavango Holzschnitzer Markt besuchen können, wieder nach Windhoek. Ihr Reiseleiter verabschiedet sich von Ihnen bei der Unterkunft. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Übernachtung Hillside Suites o.ä.

18 . Tag Windhoek Rückgabe des Mietwagens und Transfer zum Flughafen. Ende Reise oder individuelle Verlängerung.