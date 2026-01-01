1 . Tag Zürich - Johannesburg Flug von Zürich nach Johannesburg mit Swiss.

2 . Tag Johannesburg - Windhoek Ankunft in Johannesburg und weiterreise mit South African Airlines nach Windhoek. Begrüssung durch die lokale Reiseleitung und Transfer zum Hotel.

3 . Tag Windhoek - Sossusvlei Ihre Reise führt Sie in die berühmte Namibwüste und zu den höchsten Dünen der Welt, nach Sossusvlei.

4 . Tag Sossusvlei Frühmorgens geht es los, um eines der wohl eindrücklichsten Naturspektakel Namibias zu bewundern; die riesigen, ockerfarbenen Dünen von Sossusvlei. Die weissen Vleis (Lehmpfannen), wo abgestorbene Kameldornbäume die bizzare Landschaft prägen, bilden einen scharfen Kontrast zu dem roten Sand und dem endlos scheinenden blauen Himmel. In der Nähe befindet sich der Sesriem Canyon, eine bis zu 30 Meter tiefe und 3 Kilometer lange Schlucht.

5 . Tag Sossusvlei - Swakopmund Durch den kargen, aber faszinierenden Kuiseb Canyon sowie entlang der zentralen Namib Wüste erreichen Sie Swakopmund. Unterwegs Panoramafahrt durch die «Mondlandschaft» Namibias.

6 . Tag Swakopmund Das bunte Städtchen liegt direkt am Atlantischen Ozean und bietet eine Strandpromenade, gemütliche Cafés und Restaurants. Sie unternehmen einen Ausflug nach Walvis Bay für eine Katamarantour. Während der Tour sehen Sie mit etwas Glück Robben und weitere Meeresbewohner.

7 . Tag Swakopmund - Damaraland Am höchsten Berg Namibias vorbei, dem Brandberg (2579 m.ü. M.), gelangen Sie ins Damaraland. Sie besichtigen die jahrtausende alten Felsgravuren der San.

8 . Tag Damaraland Der Vormittag steht zur freien Verfügung. Am Nachmittag steht eine Naturfahrt auf dem Programm. Sie besuchen ein ausgetrocknetes Flussbett und gehen auf die Suche nach den Wüstenelefanten.

9 . Tag Damaraland - Etosha Nationalpark Sie begeben sich zu einem weiteren Highlight, den berühmten und äusserst tierreichen Etosha Nationalpark. Wenn es die Zeit erlaubt, unternehmen Sie bereits eine erste Pirschfahrt im Etosha Nationalpark.

10 . Tag Etosha Nationalpark Sie verbringen den ganzen Tag im Etosha mit Pirschfahrten. Entlang der Etosha Salzpfanne, mit ihren natürlichen Wasserstellen bieten sich Ihnen immer wieder neue Möglichkeiten, die atemberaubende Vielfalt an Wild- und Vogelarten in freier Natur zu beobachten.

11 . Tag Etosha - Otjiwarongo Die Etappe führt Sie an der Region des Waterberg Plateaus vorbei. Der Ort Otjiwarongo wurde 1892 gegründet und ist heute das Landwirtschaftliche Zentrum der Gegend.

12 . Tag Otjiwarongo - Windhoek Der letzte Abschnitt Ihrer Reise steht an. Sie fahren zurück nach Windhoek. Unterwegs bietet sich noch einmal die Gelegenheit um Souvenirs zu kaufen. Restlicher Tag zur freien Verfügung.

13 . Tag Windhoek - Zürich Transfer zum Flughafen und Rückreise - via Johannesburg - in die Schweiz.

14 . Tag Ankunft Zürich Morgens Ankunft am Flughafen in Zürich und Ende der Reise.