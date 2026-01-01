Namibia Lesereise Schweizer Familie - Weite Wüsten, Wilde Tiere ab Zürich
Namibia Lesereise Schweizer Familie - Weite Wüsten, Wilde Tiere ab Zürich
ab CHF 6600.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights:
- Rundreise mit Schweizer Reiseleitung
- max. 20 Teilnehmer
- Erlebnisreiche Pirschfahrten im Etosha
- Abwechslungsreiche Regionen und Landschaften
14 Tage / 13 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Zürich - Johannesburg
Flug von Zürich nach Johannesburg mit Swiss.
2. Tag Johannesburg - Windhoek
Ankunft in Johannesburg und weiterreise mit South African Airlines nach Windhoek. Begrüssung durch die lokale Reiseleitung und Transfer zum Hotel.
3. Tag Windhoek - Sossusvlei
Ihre Reise führt Sie in die berühmte Namibwüste und zu den höchsten Dünen der Welt, nach Sossusvlei.
4. Tag Sossusvlei
Frühmorgens geht es los, um eines der wohl eindrücklichsten Naturspektakel Namibias zu bewundern; die riesigen, ockerfarbenen Dünen von Sossusvlei. Die weissen Vleis (Lehmpfannen), wo abgestorbene Kameldornbäume die bizzare Landschaft prägen, bilden einen scharfen Kontrast zu dem roten Sand und dem endlos scheinenden blauen Himmel. In der Nähe befindet sich der Sesriem Canyon, eine bis zu 30 Meter tiefe und 3 Kilometer lange Schlucht.
5. Tag Sossusvlei - Swakopmund
Durch den kargen, aber faszinierenden Kuiseb Canyon sowie entlang der zentralen Namib Wüste erreichen Sie Swakopmund. Unterwegs Panoramafahrt durch die «Mondlandschaft» Namibias.
6. Tag Swakopmund
Das bunte Städtchen liegt direkt am Atlantischen Ozean und bietet eine Strandpromenade, gemütliche Cafés und Restaurants. Sie unternehmen einen Ausflug nach Walvis Bay für eine Katamarantour. Während der Tour sehen Sie mit etwas Glück Robben und weitere Meeresbewohner.
7. Tag Swakopmund - Damaraland
Am höchsten Berg Namibias vorbei, dem Brandberg (2579 m.ü. M.), gelangen Sie ins Damaraland. Sie besichtigen die jahrtausende alten Felsgravuren der San.
8. Tag Damaraland
Der Vormittag steht zur freien Verfügung. Am Nachmittag steht eine Naturfahrt auf dem Programm. Sie besuchen ein ausgetrocknetes Flussbett und gehen auf die Suche nach den Wüstenelefanten.
9. Tag Damaraland - Etosha Nationalpark
Sie begeben sich zu einem weiteren Highlight, den berühmten und äusserst tierreichen Etosha Nationalpark. Wenn es die Zeit erlaubt, unternehmen Sie bereits eine erste Pirschfahrt im Etosha Nationalpark.
10. Tag Etosha Nationalpark
Sie verbringen den ganzen Tag im Etosha mit Pirschfahrten. Entlang der Etosha Salzpfanne, mit ihren natürlichen Wasserstellen bieten sich Ihnen immer wieder neue Möglichkeiten, die atemberaubende Vielfalt an Wild- und Vogelarten in freier Natur zu beobachten.
11. Tag Etosha - Otjiwarongo
Die Etappe führt Sie an der Region des Waterberg Plateaus vorbei. Der Ort Otjiwarongo wurde 1892 gegründet und ist heute das Landwirtschaftliche Zentrum der Gegend.
12. Tag Otjiwarongo - Windhoek
Der letzte Abschnitt Ihrer Reise steht an. Sie fahren zurück nach Windhoek. Unterwegs bietet sich noch einmal die Gelegenheit um Souvenirs zu kaufen. Restlicher Tag zur freien Verfügung.
13. Tag Windhoek - Zürich
Transfer zum Flughafen und Rückreise - via Johannesburg - in die Schweiz.
14. Tag Ankunft Zürich
Morgens Ankunft am Flughafen in Zürich und Ende der Reise.
Gruppenreise 14 Tage ab/bis Zürich
- Mindestteilnehmerzahl: 12 Personen
- Maximale Teilnehmerzahl: 20 Personen
- Deutschsprechende Reiseleitung ab/bis Schweiz und deutschsprechende lokale Reiseleitung
- Flüge ab/bis Zürich in Economy-Klasse mit Swiss und South African Airlines
- Flughafentaxen und Treibstoffzuschläge
- Übernachtung in komfortablen Unterkünften
- Täglich Frühstück, 1 Light-Lunch und 7 Abendessen
- Aktivitäten gemäss Programm
- CO2 Klimakompensation der Flüge
- Nicht erwähnte Mahlzeiten & Aktivitäten
- Persönliche Auslagen und Trinkgelder
- Visum für Namibia (Erhalt bei Einreise oder im Voraus)
Preise
14 Tage / 13 Nächte ab CHF 6600.– / pro Person