Beschreibung

Einleitung Wenn Sie auf der Suche nach Wildnis, Natur und einer modernen sowie luxuriösen Unterkunft sind, dann ist Epako genau die richtige Lodge.

Lage Die Lodge liegt idyllisch umgeben von sanften Hügeln in einem 11 000 Hektar privaten Reservat nördlich von Omaruru. Ab Windhoek erreichen Sie die Lodge in ca. 3,5 Fahrstunden.

Angebot Das Haupthaus bietet ein Restaurant sowie eine Terrasse mit Blick auf ein Wasserloch. Zum Entspannen dient der Whirpool oder der Spa. Zu den Aktivitäten gehören Pirschfahrten sowie Buschwanderungen.