Epako Safari Lodge
Damaraland
Beschreibung
Einleitung
Wenn Sie auf der Suche nach Wildnis, Natur und einer modernen sowie luxuriösen Unterkunft sind, dann ist Epako genau die richtige Lodge.
Lage
Die Lodge liegt idyllisch umgeben von sanften Hügeln in einem 11 000 Hektar privaten Reservat nördlich von Omaruru. Ab Windhoek erreichen Sie die Lodge in ca. 3,5 Fahrstunden.
Angebot
Das Haupthaus bietet ein Restaurant sowie eine Terrasse mit Blick auf ein Wasserloch. Zum Entspannen dient der Whirpool oder der Spa. Zu den Aktivitäten gehören Pirschfahrten sowie Buschwanderungen.
Zimmer
Alle 10 Zimmer und Suiten der Epako Safari Lodge bieten eine private Terrasse, Klimaanlage, Minibar und TV. Die River Suite verfügt über eine Fläche von 150 m² und bietet den Gästen eine freistehende Badewanne sowie eine Aussendusche.
Preis auf Anfrage
Loading map...