Beschreibung

Einleitung Zwischen zwei Granitfelsen gebaut, bietet die Onduli Ridge einen fantastischen Ausblick über die einzigartige Landschaft des Damaralandes bis auf den höchsten Berg Namibias, den Brandberg.

Lage Onduli Ridge liegt auf einer privaten Konzession in der Doro!Nawas Conservancy im Herzen des Damaralandes. Die geologischen Attraktionen wie der Verbrannte Berg, die Orgelpfeifen sowie die UNESCO-Welterbestätte Twyfelfontein befinden sich ganz in der Nähe.

Angebot Das Camp wurde so gebaut, dass die Aussicht auf die wunderschöne Landschaft maximiert und jeder Raum zu einem Aussichtspunkt wird. Der Hauptbereich verfügt über ein Aussichtsdeck, eine Bibliothek, ein Restaurant sowie eine Bar. Im Weinkeller können köstliche Weine degustiert werden. Der zwischen den Felsen eingebettete Pool lädt mit einem traumhaften Ausblick zur Abkühlung ein. Onduli Ridge besticht durch seinen einzigartigen Charakter und die Liebe zum Detail, die allen Ansprüchen gerecht wird. Zu den Aktivitäten gehören der Besuch der Felsgravuren von Twyfelfontein, Naturfahrten, Buschwanderungen, Solar E-Mountain Biking sowie Elefanten Tracking. Ab 3 Nächten werden Rhino Trackings angeboten.