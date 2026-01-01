Spitzkoppen Lodge
Damaraland
Beschreibung
Lage
Die Lodge liegt umgeben von eindrücklichen Granitfelsen bei Spitzkoppe.
Angebot
Der Hauptbereich befindet sich erhöht gelegen und verfügt über einen natürlichen Pool in den Granitfelsen, eine Lounge, einen Speisebereich, eine Veranda sowie eine Terrasse von wo aus ein faszinierendes Farbspiel bei Sonnenuntergang beobachtet werden kann. Mit lokalen Guides können Aktivitäten wie Reiten, Mountainbiking und Ausflüge zu Felsmalereien sowie zu Kristallminen unternommen werden.
Zimmer
Die 15 modernen und mit natürlichen Materialien eingerichteten Zelte befinden sich in der Ebene am Fusse der Granitberge. Sie verfügen über ein eigenes Bad und eine Veranda mit Weitsicht zu den Erongo Bergen oder dem Brandberg.
Preis auf Anfrage
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