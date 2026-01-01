Der Hauptbereich befindet sich erhöht gelegen und verfügt über einen natürlichen Pool in den Granitfelsen, eine Lounge, einen Speisebereich, eine Veranda sowie eine Terrasse von wo aus ein faszinierendes Farbspiel bei Sonnenuntergang beobachtet werden kann. Mit lokalen Guides können Aktivitäten wie Reiten, Mountainbiking und Ausflüge zu Felsmalereien sowie zu Kristallminen unternommen werden.