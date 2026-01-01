Doro Nawas
Damaraland
Beschreibung
Einleitung
Die traumhaften Camps von Wilderness Safaris im Damaraland überzeugen durch professionelle Guides und stehen für ein hautnahes Safari-Erlebnis bei der Suche nach den seltenen Wüstenelefanten und Spitzmaulnashörnern.
Lage
Mit den eindrucksvollen Bergformationen und Hügelketten ist das Damaraland landschaftlich sehr reizvoll. Dem Besucher eröffnen sich bei der Fahrt durch das Damaraland immer wieder grandiose Landschaften mit bizarren Bergen und weiten, steinigen Ebenen.
Angebot
Vom Damaraland Camp und Doro Nawas werden Pirschfahrten zur Suche der Wüstenelefanten angeboten, die auf eigene Faust nur schwierig zu finden sind. Das Desert Rhino Camp bietet einzigartige Wanderungen in Begleitung von erfahrenen Guides zur Beobachtung der seltenen Spitzmaulnashörner an.
Zimmer
Das Camp befindet sich auf einem Hügel im felsigen Damaraland, nur 25 km von den Felsgravuren von Twyfelfontein entfernt. Die Lodge bietet einen Speiseraum, eine Bar mit traumhafter Aussicht, einen Pool und eine kleine Kunstgalerie. Es werden geführte Safaris im 4x4 Landrover zu den Wüstenelefanten angeboten. Die 16 komfortabel eingerichteten Zimmer bieten eine eigene Veranda mit einzigartiger Aussicht in die Weite Namibias. Das Bett kann auf die Veranda gerollt werden, um unter dem eindrucksvollen Sternenhimmel zu übernachten.
Save the Rhino Trust
Wilderness Safaris arbeitet seit über 10 Jahren eng mit dem „Save the Rhino Trust" zusammen, einer privaten Organisation, die sich dem Schutz der vom Aussterben bedrohten Spitzmaulnashörner verschrieben hat.
Der daraufhin gegründete Save the Rhino Trust konnte bewirken, dass sich die Population der Nashörner bis heute mehr als verdoppelt hat.
Wilderness Safaris arbeitet seit über 10 Jahren eng mit dem „Save the Rhino Trust" zusammen, einer privaten Organisation, die sich dem Schutz der vom Aussterben bedrohten Spitzmaulnashörner verschrieben hat.
Das wüstenangepasste Spitzmaulnashorn in der Kunene Region (Damaraland und Kaokoveld) ist das einzige Nashorn weltweit, das ausserhalb von Naturschutzgebieten überlebt hat. Anfang der 80er-Jahre nahm die Wilderei in einem solchen Ausmass zu, dass sich der Bestand der Tiere massiv reduziert hatte.
Der daraufhin gegründete Save the Rhino Trust konnte bewirken, dass sich die Population der Nashörner bis heute mehr als verdoppelt hat.
Eines der wichtigsten Ziele war die Einbeziehung der lokalen Bevölkerung. Die Vorteile für die lokale Bevölkerung liegen zum einen in den Arbeitsstellen, zum anderen in der Unterstützung von Tourismus-Projekten.
Die Arbeit vor Ort umfasst sowohl ständiges Beobachten der Nashörner, Patrouillengänge und -fahrten auf den Spuren der Rhinos und die fotografische Dokumentation als auch die Datenanalyse per Computer.
Hinzu kommen die Kontrolle und Wartung der natürlichen und künstlichen Wasserstellen. Die Beobachtungsteams observieren ein Gebiet von insgesamt 25'000 km2 vom Brandberg bis fast zum Kunene.
Preis auf Anfrage
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