Beschreibung

Einleitung Sorris Sorris ist der neue Stern am Himmel des Damaralands und bietet den Gästen ein exklusives und einzigartiges Erlebnis in einer abgeschiedenen Region. Geniessen Sie die Ruhe und Einsamkeit dieser beeindruckenden Landschaft und lassen Sie den Alltag hinter sich.

Lage Eingebettet zwischen einem Haufen von faszinierenden Granitfelsen liegt die Sorris Sorris Lodge oberhalb der nördlichen Ufer des Ugab Flusses im Damaraland nahe des Brandberg Naturreservats.

Angebot Im Hauptbereich der Lodge finden die Gäste einen Speisebereich, eine Lounge mit Bar sowie einen Swimmingpool. Vom erhöhten Aussichtsdeck geniesst man einen atemberaubenden Ausblick über den Ugab Fluss und das Brandbergmassiv. Internet steht im Haupthaus an einem Computer zur Verfügung. Die Aktivitäten sind vielseitig und bestehen aus geführten Wanderungen und Pirschfahrten durch die nahe gelegene Landschaft auf der Suche nach den seltenen und einzigartigen Wüstenelefanten. Zudem werden kulturelle Ausflüge in die Gemeinschaft von Sorris Sorris angeboten oder geologische Ausflüge zum Brandberg. Gegen Gebühr können Heissluftballonfahrten gebucht werden.

Zimmer Die 9 modernen und hellen Chalets sind über Holzpfade mit dem Haupthaus verbunden und bieten sämtliche Annehmlichkeiten einer Luxusunterkunft. Im grosszügigen en-suite Badezimmer gibt es eine romantische Badewanne. Die Chalets sind mit einer kleinen Veranda mit Blick in die umliegende Landschaft ausgestattet.