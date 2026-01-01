Beschreibung

Einleitung Die beiden einmaligen Unterkünfte mit afrikanischem Flair liegen eingebettet zwischen riesigen Findlingen in der Region von Twyfelfontein mit weitem Blick auf die ursprüngliche Landschaft.

Lage Die beiden einmaligen Camps liegen in der zeitlosen Landschaft des südlichen Damaralandes inmitten gigantischer Felsen. Die Sehenswürdigkeiten, wie die Felsgravuren von Twyfelfontein, der Verbrannte Berg und die Orgelpfeifen befinden sich nur 20 km entfernt.

Angebot Beide Camps werden charakterisiert durch eine spezielle Architektur, die sich wunderbar den Granitfelsen anpasst. Die Lodges wurden im Stil eines afrikanischen Dorfes errichtet und geben den Blick auf Sandsteinformationen frei. Beide Camps verfügen über ein Restaurant mit Bar, einen Souvenirshop, eine Lounge sowie einen Pool. Es werden Ausflüge nach Twyfelfontein angeboten. Auf Pirschfahrten entdecken Sie mit etwas Glück die Wüstenelefanten.