Mowani Mountain Camp
Twyfelfontein Region
Beschreibung
Einleitung
Die beiden einmaligen Unterkünfte mit afrikanischem Flair liegen eingebettet zwischen riesigen Findlingen in der Region von Twyfelfontein mit weitem Blick auf die ursprüngliche Landschaft.
Lage
Die beiden einmaligen Camps liegen in der zeitlosen Landschaft des südlichen Damaralandes inmitten gigantischer Felsen. Die Sehenswürdigkeiten, wie die Felsgravuren von Twyfelfontein, der Verbrannte Berg und die Orgelpfeifen befinden sich nur 20 km entfernt.
Angebot
Beide Camps werden charakterisiert durch eine spezielle Architektur, die sich wunderbar den Granitfelsen anpasst. Die Lodges wurden im Stil eines afrikanischen Dorfes errichtet und geben den Blick auf Sandsteinformationen frei. Beide Camps verfügen über ein Restaurant mit Bar, einen Souvenirshop, eine Lounge sowie einen Pool. Es werden Ausflüge nach Twyfelfontein angeboten. Auf Pirschfahrten entdecken Sie mit etwas Glück die Wüstenelefanten.
Zimmer
Mowani stammt von dem Wort M’wane – Gottes Platz. Die 12 komfortablen Zelt-Chalets verfügen über eine moderne Einrichtung mit geräumigen Badezimmern und bieten einen spektakulären Blick über die Wüstenlandschaft. Die Zelt-Chalets stehen weit auseinander, womit für Privatsphäre gesorgt ist. Des weiteren verfügt das Camp über eine Mountain Suite, eine Mini Suite und ein Luxury Zimmer, welche jeweils über ein Plungepool verfügen.
Preis auf Anfrage
Loading map...