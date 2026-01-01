1 . Tag Ourika-Tal (M, A) Heute Vormittag verlassen Sie die kunterbunte Stadt Marrakesch und fahren vorbei an authentischen Berberdörfern ins Ourika-Tal. Unterwegs halten Sie bei einer Schweizerin und erfahren mehr über ihr Safran-Paradies, inkl. Mittagessen. Anschliessend Weiterfahrt bis zu Ihrer Unterkunft. Übernachtung im Ourika-Tal.

2 . Tag Ourika-Tal (F, A) Der heutige Tag steht Ihnen ganz zur freien Verfügung. Geniessen Sie den atemberaubenden Ausblick, den Pool, den wunderschönen Garten oder unternehmen Sie eine Wanderung um die Gegend zu erkunden. Übernachtung im Ourika-Tal.

3 . Tag Skoura (F, A) Frühmorgens Fahrt über den Tizi-n-Tichka Pass Richtung Ouarzazate. Diese Passfahrt über den Hohen Atlas bietet atemberaubende Aussichten in Schluchten und Gebirgstäler. Via Telouèt geht es durch das malerische Ounila-Tal nach Ouarzazate. Unterwegs lohnt sich der Besuch der schönen Kasbah Glaoui und ein Stopp vor dem Ksar Ait Benhaddou. Das eindrückliche Lehmdorf gehört zum UNESCO Weltkulturerbe. Übernachtung in Skoura.

4 . Tag Skoura (F, A) Heute haben Sie die Möglichkeit, in der wunderschönen Gartenanlage Ihres Hotels auszuspannen oder das grüne Dadès-Tal zu erkunden. Empfehlenswert ist auch die eindrückliche Dadès- und Todra-Schlucht mit ihren Felsformationen und den schönen Kasbahs. Übernachtung in Skoura.

5 . Tag Erg Chegaga (F, A) Fahrt entlang der Strasse der Kasbahs zurück nach Ouarzazate und ins 200 km lange Drâa-Tal, das von Palmen gesäumt ist. Es lohnt sich, in Tamgeroute die noch bewohnte Kasbah, Töpfereien sowie die Zawia zu besichtigen. Zu dieser heiligen Stätte gehören eine Bibliothek mit über 4000 handgeschriebenen Büchern und Schriften, die teilweise aus dem 13. Jahrhundert stammen. Ab Mhamid geht es durch grandiose Wüstenlandschaften bis in Ihr Camp. Die eindrücklichen, teilweise bis zu 300 Meter hohen Dünen der Erg Chegaga sind einzigartig. Übernachtung im komfortablen Wüstencamp.

6 . Tag Erg Chegaga (F, M, A) Früh aufstehen lohnt sich hier! Erleben Sie einen atemberaubenden Sonnenaufgang über den Dünen der Erg Chegaga. Nach einem ausgiebigen Frühstück zwischen den Dünen, satteln Sie die Dromedare und besuchen eine Nomadenfamilie, wo Sie mehr über deren Lebensstil erfahren. Anschliessend Picknick-Mittagessen. Nachmittags kehren Sie ins Camp zurück. Übernachtung im komfortablen Wüstencamp

7 . Tag Taroudant (F, A) Nach dem Frühstück Fahrt durch den ausgetrockneten Lac Iriki in die Palmenoase Foum Zguid und weiter via Tazenakht und danach durch schroffes Bergland bis nach Taroudant. Übernachtung in Taroudant.

8 . Tag Taroudant (F, A) Der heutige Tag steht zur freien Verfügung. Es empfiehlt sich die schmucke Hauptstadt dieser Provinz, Taroudant, zu besuchen. Bekannt ist der sehr angenehme und schöne Souk. Geniessen Sie nachmittags die traumhafte Gartenanlage Ihres Hotels. Übernachtung in Taroudant.

9 . Tag Marrakesch (F) Heute fahren Sie je nach individuellem Anschlussprogramm über den Tizi-n-Test Pass zurück nach Marrakesch oder direkt an die Atlantikküste zu Ihrem Badeferienhotel.



LET'S GO TIPP: Verlängern Sie um 2 Nächte im malerischen Hafenstädtchen Essaouira und wohnen beispielsweise im charmanten Heure Bleue Palais.