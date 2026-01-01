Selbstfahrer-Tour: Abenteuerlicher Süden ab Marrakesch

1 . Tag Ouarzazate (A) Nach dem Frühstück fahren Sie über den 2260 Meter hohen Tizi-n-Tichka Pass. Diese Passfahrt über den Hohen Atlas bietet atemberaubende Aussichten in Schluchten und Gebirgstäler. Via Telouèt geht es ins wunderschönes Ounila-Tal, vorbei an der Kasbah Glaoui und dem bekannten Ksar Ait Benhaddou bis nach Ouarzazate. Übernachtung in Ouarzazate.

2 . Tag Dadès (F, A) Entlang der berühmten Strasse der Kasbahs geht die Fahrt anschliessend über eine reizvolle Offroad-Strecke weiter bis in die Dadès-Schlucht. Übernachtung in Dadès.

3 . Tag Dadès (F, A) Heute lohnt es sich, die eindrucksvolle Dadès-Schlucht mit ihren gut erhaltenen Kasbahs und bizarren Felsformationen zu entdecken. Auch ideal für Wanderungen. Bei guten Wetterverhältnissen gibt es die Möglichkeit, die Dadès- und die Todra-Schlucht auf einer landschaftlich einmaligen Strecke miteinander zu verbinden. Übernachtungen in Dadès.

4 . Tag Agdz (F, A) Nach dem Frühstück fahren Sie weiter Richtung Osten, bis nach Tinerhir, wo sich ein Besuch der beeindruckenden Todra-Schlucht lohnt. Weiter geht es Richtung Süden via Alnif bis nach Agdz. Übernachtung in Agdz.

5 . Tag Mhamid (F, A) Heute geht die Fahrt durch das einmalige Drâa-Tal. Abwechselnd säumen rotbraun schimmernde Berber-Lehmsiedlungen und tiefgrüne Dattelpalmenoasen die Strecke. Übernachtung in Mhamid.

6 . Tag Erg Chegaga (F, M, A) Am Vormittag erkunden Sie auf eigene Faust das Wüstendorf Mhamid mit ihren 7 Kasbahs. Und am Nachmittag startet Ihr Wüstenabenteuer durch die Wüstenlandschaft bis in Ihr Camp. Diese eindrucksvolle Dünengruppe ist mit 40 Kilometer Länge und bis zu 300 Meter hohen Dünen die grösste der Region. Übernachtung im komfortablen Wüstencamp.

7 . Tag Erg Chegaga (F, M, A) Erleben Sie einen Postkarten- Sonnenaufgang über den Dünen der Erg Chegaga. Nach dem Frühstück machen Sie mit dem Dromedar einen Ausflug zu den Nomaden und erfahren mehr über deren Lebensweise und Traditionen, anschliessend Picknick-Mittagessen. Übernachtung im komfortablen Wüstencamp.

8 . Tag Tisselday (F, A) Fahrt durch karge Wüstenlandschaft via Lac Iriki nach Foum Zguid und weiter bis nach Tisselday. Übernachtung in Tisselday.

9 . Tag Marrakesch (F) Fahrt zurück über den Tizi-n-Tichka Pass nach Marrakesch oder direkt weiter an die Atlantikküste.